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Минспорт закупит форму на Олимпиаду в Токио у "Соло-Пинск"

20.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Министерство спорта и туризма закупит форму на Олимпиаду в Токио у частного унитарного производственно-торгового предприятия "Соло-Пинск". Соответствующее постановление Совета Министров от 18 мая 2020 года №292 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Товары и услуги будут куплены за счет средств республиканского бюджета с применением процедуры закупки из одного источника. Спортивные делегации, направляемые для участия в XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх, обеспечиваются формой безвозмездно.

Парадно-гражданская форма на Олимпиаду и Паралимпиаду - мужские рубашки и женские блузки, мужские и женские костюмы, майки, обувь, носки, ремни.

Спортивная экипировка общего назначения для спортивной делегации на Паралимпиаде включает куртки, брюки, шорты, джемперы, кепки.

БелТА

 
 
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Министерство спорта и туризма закупит форму на Олимпиаду в Токио у частного унитарного производственно-торгового предприятия "Соло-Пинск". Соответствующее...
 
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