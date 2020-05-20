Источник материала: Пинский Вестник

Министерство спорта и туризма закупит форму на Олимпиаду в Токио у частного унитарного производственно-торгового предприятия "Соло-Пинск". Соответствующее постановление Совета Министров от 18 мая 2020 года №292 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале .

Товары и услуги будут куплены за счет средств республиканского бюджета с применением процедуры закупки из одного источника. Спортивные делегации, направляемые для участия в XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх, обеспечиваются формой безвозмездно.

Парадно-гражданская форма на Олимпиаду и Паралимпиаду - мужские рубашки и женские блузки, мужские и женские костюмы, майки, обувь, носки, ремни.

Спортивная экипировка общего назначения для спортивной делегации на Паралимпиаде включает куртки, брюки, шорты, джемперы, кепки.

Б елТА