В Пинском районе введен карантин из-за бешеной лисы

Источник материала: Пинский Вестник

В деревне Тобулки Пинского района введен карантин из-за бешеной лисы.

В пустующем строении сельчане обнаружили лису и сообщили об этом в райветстанцию. Зверя отловили и усыпили. Биологический материал отправили в областную ветеринарную лабораторию. Исследование показало, что лиса была больна бешенством.

Пинский райисполком 19 мая объявил деревню Тобулки неблагополучной зоной по бешенству животных и установил там карантин. Утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных. В частности специалисты проводят подворовый обход, уточняют, кусали ли кого-то из местных жителей животные. Также проверяется соблюдение содержания кошек, собак и другой домашней живности.

"Усилен контроль за бездомными животными. Районное ЖКХ ведет отлов бродячих и безнадзорных собак и кошек. Поречский сельисполком проведет перерегистрацию сельскохозяйственных животных, кошек и собак", - отметили в райисполкоме.

Карантин введен на два месяца.

БелТА