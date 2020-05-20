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Кот-вратарь отразил все попытки хозяина забить ему гол: эффектное видео

20.05.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парень из Великобритании решил проверить голкиперские навыки своего кота. Для этого он поставил его у небольших футбольных ворот и попытался забить ему гол. Оказалось, что кот — прирожденный вратарь, способный отразить любой, даже самый хитрый удар! Выглядит это очень эффектно: просто взгляните сами.

 
 
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Наверное, он был рожден для того, чтобы стать голкипером.
 
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