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Кот-вратарь отразил все попытки хозяина забить ему гол: эффектное видео
Источник материала: Tut.by
Парень из Великобритании решил проверить голкиперские навыки своего кота. Для этого он поставил его у небольших футбольных ворот и попытался забить ему гол. Оказалось, что кот — прирожденный вратарь, способный отразить любой, даже самый хитрый удар! Выглядит это очень эффектно: просто взгляните сами.
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Наверное, он был рожден для того, чтобы стать голкипером.
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