Кот-вратарь отразил все попытки хозяина забить ему гол: эффектное видео

Источник материала: Tut.by

Парень из Великобритании решил проверить голкиперские навыки своего кота. Для этого он поставил его у небольших футбольных ворот и попытался забить ему гол. Оказалось, что кот — прирожденный вратарь, способный отразить любой, даже самый хитрый удар! Выглядит это очень эффектно: просто взгляните сами.