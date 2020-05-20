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В соцсетях придумали новый способ выжимать лимон (и, кажется, он работает)
Источник материала: Tut.by
В интернете нередко появляются странные идеи, но некоторые из них могут сработать. Например, этот способ выдавливания лимонного сока, который уже попробовали разные пользователи соцсетей. Все, что для этого нужно — небольшая тонкая трубочка. Что делать дальше, вы можете посмотреть в видео. Как думаете, удобно?
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А вот с апельсинами так не выйдет.
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