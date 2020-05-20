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Финансовая милиция вскрыла крупную махинацию с древесиной
Источник материала: БTНалоги не платили, а выручку выводили за пределы страны. Почти 4 года дельцы в сфере экспортных продаж древесины работали по серой схеме. Ее детали нам прокомментировали сегодня в финансовой милиции. Для оперативников она оказалась в новинку. Выяснилось, что несколько белорусов покупали у подконтрольных фирм обрезную доску на экспорт. При этом вырученные от продажи деньги в нашу страну не возвращались, а оседали на счетах литовской конторы. Соответственно валюта оседала за рубежом, а налоги предприниматели не платили.
У задержанных арестовали имущество и наличность на сотни тысяч рублей. Правда, эти деньги лишь верхушка айсберга. Продолжит Александр Камович.
Это оперативные кадры Департамента финансовых расследований из офиса одной фирмы. На столе перед оперативниками крупная сумма наличности - это десятки тысяч долларов. Впрочем, это лишь малая часть того, что успела заработать на продаже древесины команда белорусов.
Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси: "В период с октября 2016 по март 2020 жители Минска и Минского района приобретали на территории Республики Беларусь за наличный расчет пиломатериалы, которые в дальнейшем реализовывали в страны Евросоюза, преимущественно в Германию и Италию".
Только вот деньги от экспорта оседали на счетах подконтрольной белорусам литовской фирмы, соответственно выручка скрывалась от налогообложения. Что примечательно, экспортом дерева занимались фирмы, которыми руководили иностранцы - полгода работы, затем ликвидация или реструктуризация конторы. Таким образом, предприимчивым белорусом удалось провернуть 9 компаний через свою схему.
Дмитрий Дягилев, замначальника 1-го управления - начальник 1-го отдела ДФР КГК Беларуси: "Пиломатериал поставлял в адрес подконтрольного субъекта в Литве. В дальнейшем от данной фирмы пиломатериал направлялся в Германию и Италию. Оттуда поступала выручка за материал, но в Республику Беларусь от экспорта в адрес фирм выручка не поступала. Она аккумулировалась в Литве. Там он имел возможность приобрести автотранспорт на нужды литовской фирмы. При необходимости в Республику Беларусь деньги поступали в адрес подконтрольного ИП под видом маркетинговых услуг".
Более чем полтора миллиона евро - именно столько валюты не вернулось из-за границы благодаря такой схеме. Плюс неуплаченные налоги - порядка 600 тысяч рублей. Добавлю, что древесину для стран Евросоюза продавали по заниженной стоимости в сравнении с ценами белорусской товарной биржы. Это в свою очередь привело к тому, что наша страна недополучала еще и экспортную выручку.
Добавим, что по фактам уклонения от уплаты сумм налогов в особом крупном размере, а также невозвращения из-за границы валюты возбужден ряд уголовных дел. Добавлю, что вопрос легализации серого дохода сегодня также на особом контроле ДФР.
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Налоги не платили, а выручку выводили за пределы страны. Почти 4 года дельцы в сфере экспортных продаж древесины работали по серой схеме. Ее детали нам...
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