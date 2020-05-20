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В России Т-55 расписали под гжель
Источник материала: Tut.by
В России появился несколько несколько необычный экспонат военной техники. В экспозиции выставочного центра «Патриот» в Подмосковье установили советский средний танк Т-55, расписанный под гжель. Информацию об этом представители парка
Танк Т-55, ошибочно названный в пояснении «легким танком Т-54» — первая советская средняя машина, получившая защиту от атомного оружия. В странах третьего мира его нередко можно встретить на поле боя. В более развитых государствах Т-55 используется иногда как мишень — именно его пыталась в Польше поразить ракетой БМП Bradley, когда
«Оттенки синего и голубого цветов на белом фоне создают неповторимый узнаваемый орнамент», —
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Ранее боевые машины уже расписывали под хохлому.
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