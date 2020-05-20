В России Т-55 расписали под гжель

Источник материала: Tut.by

В России появился несколько несколько необычный экспонат военной техники. В экспозиции выставочного центра «Патриот» в Подмосковье установили советский средний танк Т-55, расписанный под гжель. Информацию об этом представители парка разместили в своих соцсетях.

В экспозиции военной техники на территории КВЦ «Патриот» появился уникальный экспонат: советский легкий танк Т-54 расписанный под гжель. Это один из лучших и самых массовых танков Советского Союза: он применялся во всем мире вплоть до конца двадцатого столетия pic.twitter.com/RY99irty4D — patriot-expo (@KVCPATRIOT) May 18, 2020

Танк Т-55, ошибочно названный в пояснении «легким танком Т-54» — первая советская средняя машина, получившая защиту от атомного оружия. В странах третьего мира его нередко можно встретить на поле боя. В более развитых государствах Т-55 используется иногда как мишень — именно его пыталась в Польше поразить ракетой БМП Bradley, когда снаряду помешала птица .

«Оттенки синего и голубого цветов на белом фоне создают неповторимый узнаваемый орнамент», — написано в пояснении. Это, кстати, не первый случай, когда в России расписывают традиционными узорами боевые машины, три года назад танк Т-62 расписали под хохлому .