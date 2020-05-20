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В Украине задержан один из лучших хакеров в мире. Его ник Sanix

20.05.2020 20:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

773 миллиона адресов электронной почты, а также более 20 млн паролей  - крупнейшую за всю историю базу личных данных пытался продать украинский хакер под ником Sanix. В мире компьютерных взломщиков этот человек широко известен. Сделку сорвали бойцы СБУ, фигуранта задержали в Ивано-Франковске. В начале прошлого года мировые специалисты по кибербезопасности обратили внимание на объявление в одном из интернет-форумов о продаже базы данных объемом 87 гигабайтов. Позже специалисты установили: это лишь малая часть того, чем завладел украинский программист. 

Владимир Королев продолжит тему.

В январе 2019 года известный специалист по безопасности Трой Хант забил тревогу. Некто на одном из хакерских форумов разместил объявление о продаже обширной базы данных пользователей. В архиве оказалось более 12 000 отдельных файлов общим объемом свыше 87 гигабайтов. База носила название "Коллекция № 1". Новость о продаже крупнейшего архива информации о данных пользователей облетела мировые СМИ. И вот спустя 1,5 года СБУ заявляет о задержании продавца. Скорее всего парень таким образом и зарабатывал себе на жизнь. 

Мария Римар,  пресс-секретарь УСБУ в Ивано-Франковской области: "В зависимости от того, какая информация, цены варьировались от нескольких десятков до нескольких сотен долларов". 

Подозреваемый - хакер под ником Sanix, житель Ивано-Франковской области. Украинские СМИ сообщают, что парень закончил местный колледж, образование не было связано с IT-сферой. Официально фигурант нигде не работал. Выставленный им виртуальный товар зарубежные СМИ уже назвали крупнейшей в истории базой данных пользователей - 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей. В СБУ говорят, что это лишь малая часть общего объема данных, которые он выставил на продажу.

Мария Римар, пресс-секретарь УСБУ в Ивано-Франковской области: "Были там данные граждан Евросоюза, Северной Америки, США, стран бывшего СССР. Анализ 2 терабайтов информации в компьютере, которая у него найдена, займет много времени". 

Электронная почта, дампы банковских карт, пароли от кошельков с криптовалютой, счета PayPal и многое другое. Подобных глобальных баз, похищенных и взломанных, у Sanix нашли по меньшей мере 7. Сейчас все это анализируют эксперты СБУ и киберполиции. Специалисты заявляют, что взломать тысячи сайтов лично у фигуранта не хватило бы и всей жизни. Скорее всего программист скупал и перепродавал подобную информацию. И попытался собрать своего рода антологию краденных данных. Начато  два уголовных производства. 

 
Теги: Новости
 
 
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773 миллиона адресов электронной почты, а также более 20 млн паролей  - крупнейшую за всю историю базу личных данных пытался продать украинский хакер под ником Sanix. В...
 
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