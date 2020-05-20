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Мингорисполком готовит пакет мер в помощь бизнесу по указу о поддержке экономики
Источник материала: Tut.by
Столичные власти готовят пакет мер по поддержке бизнеса. Об этом
Для малых и средних предприятий столицы предусмотрят отсрочку, рассрочку и налоговые кредиты, которые полностью уплачиваются в бюджет города, снизят суммы налогов на землю и недвижимость, уменьшат арендную плату за земельные участки.
Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко рассказал, что 22 мая на сессии Минского городского совета депутатов будут делегированы полномочия Мингорисполкому по реализации норм
В сообщении сказано, что выберут те виды экономической деятельности, которые действительно нуждаются в поддержке.
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Для малых и средних предприятий столицы предусмотрят отсрочку, рассрочку и налоговые кредиты, которые полностью уплачиваются в бюджет города, снизят суммы...
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