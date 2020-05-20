Мингорисполком готовит пакет мер в помощь бизнесу по указу о поддержке экономики

Источник материала: Tut.by

Столичные власти готовят пакет мер по поддержке бизнеса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Мингорисполкома.

Для малых и средних предприятий столицы предусмотрят отсрочку, рассрочку и налоговые кредиты, которые полностью уплачиваются в бюджет города, снизят суммы налогов на землю и недвижимость, уменьшат арендную плату за земельные участки.

Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко рассказал, что 22 мая на сессии Минского городского совета депутатов будут делегированы полномочия Мингорисполкому по реализации норм указа главы государства № 143 . Это позволит оперативно рассматривать заявления субъектов хозяйствования и принимать соответствующие решения.

В сообщении сказано, что выберут те виды экономической деятельности, которые действительно нуждаются в поддержке.