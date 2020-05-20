В упрощённом варианте. Как отметят 9 Мая в Солигорске? АНОНС.

9 мая в Старобине на развилке планируется возложение цветов к обелиску павшим воинам. Все желающие могут в день Победы почтить память павших во время войны, посетив самостоятельно памятные места, захоронения, обелиски. При этом, возлагая цветы, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и респираторный этикет.



В парке Четырех стихий не планируется никаких массовых мероприятий: ни палаток с шашлыками, привычных развлечений жители г. Солигорска тоже не увидят. Такое решение принято, чтобы предупредить массовое скопление людей, которое нежелательно в нынешней эпидемиологической ситуации.



С центральной площади Солигорска на экраны телевизоров переносится ежегодная для города культурно-патриотическая акция «Споем “День Победы” вместе». Присоединиться к ней может каждый житель. Трансляция Солигорского телеканала начнется 9 мая в 20:00.



Тем не менее, без внимания ветераны не останутся. Начиная с 6 мая участников боевых действий поздравят лично. Для каждого организуют небольшой концерт в рамках акции “Беларусь помнит. Солдатам Победы”.



При этом временная мера по отмене торжественного массового празднования, связанная с возникшей ситуацией, отнюдь не умаляет героизма воинов, 75 лет назад избавивших наш народ от фашизма, не делает меньше уважение к ветеранам и их подвигу.

