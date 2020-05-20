ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В упрощённом варианте. Как отметят 9 Мая в Солигорске? АНОНС.

20.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News

6 мая 2020 16:23 4020

В упрощённом варианте. Как отметят 9 Мая в Солигорске? АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

9 мая 2020г. в г. Солигорске отметят, учитывая эпидемиологическую обстановку, торжество пройдет в упрощенном варианте – без массовых мероприятий и гуляний. В День Победы работники Солигорского райисполкома, представители общественных организаций и трудовых коллективов возложат цветы к памятникам.

9 мая в Старобине на развилке планируется возложение цветов к обелиску павшим воинам. Все желающие могут в день Победы почтить память павших во время войны, посетив самостоятельно памятные места, захоронения, обелиски. При этом, возлагая цветы, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и респираторный этикет.

В парке Четырех стихий не планируется никаких массовых мероприятий: ни палаток с шашлыками, привычных развлечений жители г. Солигорска тоже не увидят. Такое решение принято, чтобы предупредить массовое скопление людей, которое нежелательно в нынешней эпидемиологической ситуации.

С центральной площади Солигорска на экраны телевизоров переносится ежегодная для города культурно-патриотическая акция «Споем “День Победы” вместе». Присоединиться к ней может каждый житель. Трансляция Солигорского телеканала начнется 9 мая в 20:00.

Тем не менее, без внимания ветераны не останутся. Начиная с 6 мая участников боевых действий поздравят лично. Для каждого организуют небольшой концерт в рамках акции “Беларусь помнит. Солдатам Победы”.

При этом временная мера по отмене торжественного массового празднования, связанная с возникшей ситуацией, отнюдь не умаляет героизма воинов, 75 лет назад избавивших наш народ от фашизма, не делает меньше уважение к ветеранам и их подвигу.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 мая 2020 16:23 4020 В упрощённом варианте. Как отметят 9 Мая в Солигорске?...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бесплатные концерты :B:N: и Яна Яроша. Бонус – живое общение с артистами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика