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В упрощённом варианте. Как отметят 9 Мая в Солигорске? АНОНС.
20.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 мая 2020 16:23 4020
В упрощённом варианте. Как отметят 9 Мая в Солигорске? АНОНС.
9 мая 2020г. в г. Солигорске отметят, учитывая эпидемиологическую обстановку, торжество пройдет в упрощенном варианте – без массовых мероприятий и гуляний. В День Победы работники Солигорского райисполкома, представители общественных организаций и трудовых коллективов возложат цветы к памятникам.
9 мая в Старобине на развилке планируется возложение цветов к обелиску павшим воинам. Все желающие могут в день Победы почтить память павших во время войны, посетив самостоятельно памятные места, захоронения, обелиски. При этом, возлагая цветы, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и респираторный этикет.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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6 мая 2020 16:23 4020 В упрощённом варианте. Как отметят 9 Мая в Солигорске?...
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