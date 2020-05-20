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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 6-летнего мальчика на переходе сбил мусоровоз в Бресте Авария попала в объектив городских камер наблюдения. Ребенок в больнице, жизнь мальчика вне опасности. По данным дорожной милиции, ДТП произошло накануне около 6...

Авария попала в объектив городских камер наблюдения. Ребенок в больнице, жизнь мальчика вне опасности. По данным дорожной милиции, ДТП произошло накануне около 6 вечера на перекрестке улиц Махновича - Сальникова. 44-летний водитель, управляя автомобилем МАН, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на юного пешехода. Предварительно, мальчишка перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора. Сообщается, что водитель был трезв. Почему он так лихо проехал перекресток и не учел, что для пешеходов горит уже зеленый, разберется ГАИ.