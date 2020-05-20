Милиция задержала пьяного дальнобойщика-бесправника в Слуцком районе. Видео

Источник материала: Слуцк Город

19 мая сотрудники спецотдела Департамента охраны МВД сопровождали иномарку из Минска в Солигорск. В Слуцком районе наряд обратил внимание на двигавшуюся в попутном направлении фуру – грузовик вилял по сторонам, а во время опережения другого авто зацепил колесами разделительный газон.

– Милиционеры включили проблесковые маячки, ускорились и по громкой связи потребовали от водителя большегруза остановиться. Тот отреагировал не сразу, но в итоге подчинился требованиям милиционеров. Когда мужчина вышел из кабины, от него пахло спиртным, речь была несвязной, – рассказали в Департаменте охраны МВД.

В дальнейшем с мужчиной разбиралась ГАИ. Выяснилось, что 49-летний житель Минска уже задерживался за «пьяное» вождение и был лишен права управления в 2013 году. С тех пор он не получал водительское удостоверение.