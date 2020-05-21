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БЖД: оплачивать электронные билеты можно через интернет-банкинг Беларусбанка
Источник материала: Myfin
Услуга доступна в едином разделе «Услуги пассажирам».
Оплатить заказ на сайте БЖД можно:
Через онлайн-сервис по продаже билетов (pass.rw.by) возможно не только приобретать, но и возвращать проездные документы на поезда с нумерованными местами, оплаченные через платежные системы ASSIST и интернет-банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк».
Также доступна продажа билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий с возможностью оплаты поездок по определенному маршруту с последующей активацией заказов.
Источник: Myfin.by
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БЖД предоставила возможность оплаты электронных билетов на поезд на своем сайте с использованием платежной системы интернет-банкинг Беларусбанка. Об этом...
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