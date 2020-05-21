БЖД: оплачивать электронные билеты можно через интернет-банкинг Беларусбанка

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Услуга доступна в едином разделе «Услуги пассажирам».

Оплатить заказ на сайте БЖД можно:

банковской картой VISA, MasterCard и БЕЛКАРТ (через систему платежей ASSIST),

(через систему платежей ASSIST), через систему «Расчет» (ЕРИП) ,

, с помощью интернет-банкинга Беларусбанка.

Через онлайн-сервис по продаже билетов (pass.rw.by) возможно не только приобретать, но и возвращать проездные документы на поезда с нумерованными местами, оплаченные через платежные системы ASSIST и интернет-банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк».

Также доступна продажа билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий с возможностью оплаты поездок по определенному маршруту с последующей активацией заказов.