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БЖД: оплачивать электронные билеты можно через интернет-банкинг Беларусбанка

21.05.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Услуга доступна в едином разделе «Услуги пассажирам».

Оплатить заказ на сайте БЖД можно:

  • банковской картой VISA, MasterCard и БЕЛКАРТ (через систему платежей ASSIST),
  • через систему «Расчет» (ЕРИП),
  • с помощью интернет-банкинга Беларусбанка.

Через онлайн-сервис по продаже билетов (pass.rw.by) возможно не только приобретать, но и возвращать проездные документы на поезда с нумерованными местами, оплаченные через платежные системы ASSIST и интернет-банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк».

Также доступна продажа билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий с возможностью оплаты поездок по определенному маршруту с последующей активацией заказов.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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БЖД предоставила возможность оплаты электронных билетов на поезд на своем сайте с использованием платежной системы интернет-банкинг Беларусбанка. Об этом...
 
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