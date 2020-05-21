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Нашлись те, кто не даст бизнесам в Беларуси умереть в кризис. Всем помогут бесплатно
Источник материала: KYKY>
Беларуские бизнесмены, которые столкнулись с трудностями из-за пандемии, получат бесплатную помощь от коллег. Ее окажет экспертный совет, который объединил авторитетных специалистов-практиков Беларуси по антикризисной стратегии, финансам, риск-менеджменту, маркетингу и продажам.
«В нынешней ситуации предприниматели должны помогать друг другу – только в этом случае они смогут выжить. Наиболее уязвим малый бизнес, и, чтобы поддержать его, был создан экспертный совет. Для компаний, которые обратятся за консультацией, будет бесплатно разработан пакет конкретных бизнес-решений, которые позволят преодолеть проблемы и наметить новый стратегический вектор в условиях так называемого коронакризиса», – говорит создатель совета Ольга Иваненко, учредитель центра стратегического развития бизнеса «БизнесСтарт».
Нужна помощь. Что делать?
Чтобы получить консультацию, нужно заполнить заявку на сайте (вот
Цель кампании – охватить и поддержать как можно больше предпринимателей, суть проблем которых сегодня примерно одна и та же, уточняет Ольга Иваненко. Для этого на ютьюбе запустят
Обложка: David LaChapelle.
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