Нашлись те, кто не даст бизнесам в Беларуси умереть в кризис. Всем помогут бесплатно

Источник материала: KYKY

Беларуские бизнесмены, которые столкнулись с трудностями из-за пандемии, получат бесплатную помощь от коллег. Ее окажет экспертный совет, который объединил авторитетных специалистов-практиков Беларуси по антикризисной стратегии, финансам, риск-менеджменту, маркетингу и продажам.

«В нынешней ситуации предприниматели должны помогать друг другу – только в этом случае они смогут выжить. Наиболее уязвим малый бизнес, и, чтобы поддержать его, был создан экспертный совет. Для компаний, которые обратятся за консультацией, будет бесплатно разработан пакет конкретных бизнес-решений, которые позволят преодолеть проблемы и наметить новый стратегический вектор в условиях так называемого коронакризиса», – говорит создатель совета Ольга Иваненко, учредитель центра стратегического развития бизнеса «БизнесСтарт».

Нужна помощь. Что делать?

Чтобы получить консультацию, нужно заполнить заявку на сайте (вот ссылка ). В ней следует прописать название компании и сферу деятельности, выручку и прибыль за прошедший год и первый квартал текущего года, объяснить суть проблемы и оставить e-mail и контактный номер для обратной связи. После того, как заявки рассмотрят, предпринимателю дадут пошаговую инструкцию по реабилитации бизнеса. Если заявок окажется слишком много, совет отберет самые актуальные.

Цель кампании – охватить и поддержать как можно больше предпринимателей, суть проблем которых сегодня примерно одна и та же, уточняет Ольга Иваненко. Для этого на ютьюбе запустят серию выпусков , в которых эксперты разберут насущные кейсы с полным сохранением анонимности компании, указав лишь отрасль деятельности.

Обложка: David LaChapelle.