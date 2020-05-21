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Нашлись те, кто не даст бизнесам в Беларуси умереть в кризис. Всем помогут бесплатно

21.05.2020 11:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуские бизнесмены, которые столкнулись с трудностями из-за пандемии, получат бесплатную помощь от коллег. Ее окажет экспертный совет, который объединил авторитетных специалистов-практиков Беларуси по антикризисной стратегии, финансам, риск-менеджменту, маркетингу и продажам.

«В нынешней ситуации предприниматели должны помогать друг другу – только в этом случае они смогут выжить. Наиболее уязвим малый бизнес, и, чтобы поддержать его, был создан экспертный совет. Для компаний, которые обратятся за консультацией, будет бесплатно разработан пакет конкретных бизнес-решений, которые позволят преодолеть проблемы и наметить новый стратегический вектор в условиях так называемого коронакризиса», – говорит создатель совета Ольга Иваненко, учредитель центра стратегического развития бизнеса «БизнесСтарт».

Нужна помощь. Что делать?

Чтобы получить консультацию, нужно заполнить заявку на сайте (вот ссылка). В ней следует прописать название компании и сферу деятельности, выручку и прибыль за прошедший год и первый квартал текущего года, объяснить суть проблемы и оставить e-mail и контактный номер для обратной связи. После того, как заявки рассмотрят, предпринимателю дадут пошаговую инструкцию по реабилитации бизнеса. Если заявок окажется слишком много, совет отберет самые актуальные.

Цель кампании – охватить и поддержать как можно больше предпринимателей, суть проблем которых сегодня примерно одна и та же, уточняет Ольга Иваненко. Для этого на ютьюбе запустят серию выпусков, в которых эксперты разберут насущные кейсы с полным сохранением анонимности компании, указав лишь отрасль деятельности.

Обложка: David LaChapelle.

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Беларуские бизнесмены, которые столкнулись с трудностями из-за пандемии, получат бесплатную помощь от коллег. Ее окажет экспертный совет, который объединил...
 
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