Утонул сам, но спас сына. Звезда рестлинга погиб в океане

Источник материала: Tut.by

Бывшая звезда рестлинга Шэд Гаспар обнаружен мертвым. Спортсмен пропал еще 17 мая, когда плавал вместе с сыном на пляже в Калифорнии. В океане их встретило разрывное течение, в результате чего спасатели смогли вытащить на берег только десятилетнего ребенка. Поиски Гаспара продолжались несколько дней, и вот его тело было наконец найдено на Венис-Бич в Калифорнии, пишет Gazeta.ru.

20 мая на Венис-Бич в Калифорнии сотрудники полиции Лос-Анджелеса обнаружили тело мужчины на венецианском пирсе вдоль береговой линии. Спасательное подразделение пожарной охраны округа оповестило, что, по сообщению властей, останки соответствовали описанию пропавшего несколькими днями ранее пловца.

Впоследствии худшие опасения подтвердились: умершего удалось идентифицировать как бывшую звезду World Wrestling Entertainment (WWE) Шэда Гаспара, чьи поиски активно велись с воскресенья.

«Родственники умершего поставлены в известность», — говорится в заявлении на сайте управления полиции Лос-Анджелеса.

Еще вечером 17 мая стало известно о трагическом событии, произошедшем в районе Марина-дель-Рейна, соседнем от того места, где позднее нашли 39-летнего Гаспара. Примерно в 16:00 по местному времени рестлер вместе с десятилетним сыном Арьер и группой других людей плавали на пляже Марина-Бич в Венеции, штат Калифорния.

В какой-то момент они были сметены риптидом и оторваны от берега. На помощь им подоспели спасатели, но смогли вытащить из океана только ребенка. Скорость волн была настолько высокой, что тонувших отмело примерно в 200 ярдов (или 182 м) к северу от того места, где спасатели их впервые заметили.

Источники сообщали, что Гаспар сам сказал им «забрать его сына» и возвращаться на берег. Мальчик был передан фельдшеру и не получил серьезных повреждений, отделавшись шоком, а также повторял, что отец не переставал его призывать плыть к спасателям. Когда же они вернулись за спортсменом, то уже не смогли его найти.

В последний раз Гаспара видели, когда его накрывало волной. Предполагается, что во время первого захода спасатели не смогли вызволить сразу их двоих из-за габаритов рестлера, чей вес достигал 122 кг, а рост — чуть более двух метров.

Разрывное или отбойное прибережное течение является одной из наиболее распространенных причин гибели отдыхающих на воде. Обычно они появляются стихийно в ходе отлива, а скорость воды достигает 15 км/ч и выше. Сила такого течения столь велика, что плыть самостоятельно против него человеку практически невозможно, чем объясняется большое количество жертв данного явления.

Гаспар получил широкую известность благодаря участию в турнирах WWE, где выступал с 2005 года.