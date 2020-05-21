Почему в 94-м выбрали Лукашенко. Самое главное из первой пресс-конференции Цепкало

Источник материала: KYKY

Сегодня, 21 мая, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, чью инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты ЦИК зарегистрировал 20 мая, решил провести конференцию с журналистами. KYKY записывает главное.

Валерий начал с большой речи о том, почему решил идти в президенты: «Последние десять лет я имел возможность наблюдать, как бурно развивается мир, как растет экономика США, мы видели, как растет экономика стран Евросоюза. <...> За последние 10 лет второй экономикой мира стала экономика Китая, ВВП Китая за 10 лет вырос на 270%, средняя зарплата выросла до 800 долларов. <...> Что касается Беларуси, то у нас ВВП не только не увеличился, но даже несколько упал с 60 до 9 млрд долларов, внешний долг достиг 17 млрд долларов. То есть 10 лет без развития, и самое главное – сегодня мы не видим перспектив, не видим завтрашнего дня. И это самое страшное: любой народ готов что-то пережить, но он должен знать, зачем он это делает и куда он идет. Беларусь имела самый большой потенциал среди стран СССР, 25 лет назад наши шансы оценивались как у ГДР и Чехии».

Валерий подчеркнул, что беларусы должны учиться у «шведов, финнов, итальянцев» и заключил: «Тогда мы не будем мечтать 10 лет, чтобы зарплата у нас было 500 долларов. У нас будет и 2000, и 3000 долларов».

Зачем журналисты начали задавать вопросы: «Кто виноват в том, что у Беларуси много проблем, о которых вы говорите?»

Валерий Цепкало: Классический вопрос русских революционеров: «Кто виноват и что делать?» Я бы не хотел смотреть назад в историю. <...> Но если уж это делать, я бы хотел изучать и пытаться применить опыт тех стран, которые за ничтожный период времени смогли выбраться из третьего мира в первый. Инструменты, которыми это было достигнуто, мне известны, я их много лет изучал. Вы скоро со всем этим ознакомитесь – как нам стать собственниками. Чтобы наше чиновничество было заинтересовано в том, чтобы зарабатывали и люди, и бизнес. Зарплаты чиновников должны быть связаны с тем, сколько зарабатывают предприятия, как в Сингапуре. <...>

Когда Рональд Рейган баллотировался на пост президента, он сказал: «Существует 11 самых опасных слов в мире: я представляю правительство, я пришел, чтобы вам помочь». Роль государства, как ночного сторожа, который не вмешивается в бизнес и дает ему работать. <...> Есть еще один опыт, когда государство является помощником бизнеса – этот опыт был в Китае, Сингапуре. Объединив усилия государства и бизнеса, они смогли вырваться на международные рынки.

Вопрос: Так а виноват кто?

Валерий Цепкало: Давайте смотреть в будущее и не смотреть в прошлое. Если мы даже ответим на этот вопрос, он не даст ключа к тому, куда двигаться дальше.

Вопрос: Вы были в кампании Лукашенко в 94-м, а сейчас резко критикует его экономическую политику. Значит ли это, что вы разочаровались в Лукашенко?

Валерий Цепкало: Действительно, 1994 год – это огромное желание белорусского общества перемен, поменять курс. И мы действительно ассоциировали движение вперед Беларуси с Александром Лукашенко. Была очень сильная команда: и Виктор Гончар, и Александр Федута, и Анатолий Лебедько и другие. Но вы должны понимать, что тогда была Конституция, которая предусматривала нахождение у власти 10 лет, это нормальная практика. За 10 лет можно много сделать. И в то время [в 1994 году] он [Лукашенко] был действительно близок, он был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят, он был близок выходцам из деревень, потому что знал, сколько курей может покрывать петух. Это на самом деле было очень близко, это импонировало. Но я думаю, давно надо уходить от сельского уклада, мы целые правительства меняем. Прошлое правительство поменяли, потому что покосилась дверь у свинарника, не была отремонтирована крыша, тут надо менять систему. Наверняка, во всей Беларуси коровы не ходят под музыку, их не поят пивом, не делают массажи, это стандартная ситуация для всей республики. Но будущее не в этом, не в сельских укладах – их надо модернизировать, должно быть фермерское хозяйство. <...>

А кто с кем был, какая разница?

Вопрос: связывался ли с Цепкало кто-нибудь из АП?

Валерий Цепкало : Я принял решение самостоятельно, принял его, исходя из своего видения ситуации, которая сложилась у нас в стране. И второе – исходя из своего видения будущего развития. Мне очень не хочется со стороны наблюдать, как бурно развивается весь мир, как трансформируются социальные структуры, как богатеют люди, как меняется отношение к людям, когда людей не делят на больных и здоровых, молодых и старых. Мне хотелось бы, чтобы Беларусь не просто следовала трендам, а сама их определяла.

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