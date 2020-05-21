Жители Гомеля добились отмены строительства флагштока за 1,5 миллиона: власти сдались

Источник материала: KYKY

Если помните, в феврале мы рассказывали , как в Гомеле у площади Ленина собрались поставить 60-метровый флагшток, цена которому, по официальному тендеру, – 1 459 797 рублей, или почти 657 тысяч долларов. Деньги хотели брать из бюджета города. Началась стройка, а местные жители запустили петицию, в которой потребовали от чиновников отказаться от необоснованных трат денег. Обращение подписали 4,5 тысячи человек.

Авторов петиции возмущало и то, что власти города не обсуждали с горожанами возведение флагштока, а просто поставили перед фактом, что он появится и вот столько на это потратят. В ответе на обращение Гомельский облисполком заявил, что проект уже одобрил Минкульт и все, кто надо, поэтому обсуждать здесь нечего.

Однако флагштока в центре города все же не будет. Впрочем, ни в центре, ни где-либо еще. Активисты заметили , что с места стройки уже исчезли оборудование, техника, вбитые сваи достали, а площадку разровняли. В облисполкоме TUT.by подтвердили догадки гомельчан: флагшток – все.