Цепкало: стране нужно разгосударствление, а президенту не нужно заниматься коровами

Стране нужно разгосударствление, а государство должно играть роль ночного сторожа в отношениях с бизнесом: оберегать, но не вмешиваться в процесс.

Об этом заявил на своей первой пресс-конференции претендент на кандидата в президенты Валерий Цепкало, передает TUT.BY .

Об экономике

По его мнению, надо изучать и пытаться применять опыт тех стран, которые смогли вырваться из третьего мира в первый. При этом нужно взять самое лучшее, что есть в мировом опыте. Реформы нужны во всех областях. Он считает, что стране нужна модернизация, реформы во всех областях,

Основной упор предлагаемых реформ - разгосударствление. А государство должно играть роль ночного сторожа в отношениях с бизнесом: оберегать, но не вмешиваться в процесс. Лозунг его кампании - «Беларусь будущего».

«Все эти инструменты известны, я их очень внимательно изучал. Очень скоро со всем этим вы ознакомитесь. Рассмотрим, как сделать так, чтобы чиновничество было заинтересовано в том, чтобы зарабатывал бизнес», - сказал Цепкало.

О президенте

Цепкало считает, что норма, закрепленная в Конституции Беларуси до 2004 года, по которой президентом можно было быть лишь два срока подряд, была правильной. И пояснил, почему резко критикует экономическую политику нынешней власти.

На вопрос журналистов о том, кто виноват в нынешней ситуации, он предложил не смотреть в прошлое, а смотреть в будущее.

«Давайте смотреть, как преобразовать страну. Даже если мы ответим на этот вопрос, он нам не даст ключ к тому, что делать», - сказал политик.

Цепкало напомнил, что в 1994 году «было огромное желание белорусского общества перемен, поменять курс. И мы действительно ассоциировали движение вперед Беларуси с Александром Лукашенко. Была очень сильная команда: и Виктор Гончар, и Александр Федута, и Анатолий Лебедько, и другие. Но вы должны понимать, что тогда была Конституция, которая предусматривала нахождение у власти 10 лет, это нормальная практика».

«За 10 лет можно много сделать - например, за этот срок прошла Великая Отечественная война и после этого было полностью восстановлено хозяйство. А в 1994 году Лукашенко, например, был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он понимал, сколько кур должен покрывать петух. Это на самом деле было очень близко, это импонировало. Но надо уходить от этого. Не надо главе государства заниматься коровами», - считает политик.

О Союзном государстве

Цепкало отметил, что Беларусь на протяжении 20 лет требовала от России выполнения только экономического блока договора.

«Россия же исправно выполняла свои обязательства и давала нам низкие цены на нефть и на газ. Мы вместе с Россией при этом, естественно, не выполняли блок, который касался политической части этого договора. Тогда Россия сказала так: или давайте будем нефть и газ поставлять все равно дешевле, чем на границе с Польшей, но это не будет внутрироссийская цена, или давайте тогда выполнять и политическую часть договора о создании Союзного государства, - сказал Цепкало. - Мне кажется, что такая постановка вопроса вполне справедлива. Мы должны соблюдать все договоры, которые были подписаны Республикой Беларусь. Но это не значит, что Россия - единственный внешнеполитический партнер. Надо развивать сотрудничество и с ЕС, и с США, и с Канадой, и с другими странами».

Создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало заявил о своем намерении выдвинуться на пост президента Беларуси 8 мая. Всего ЦИК зарегистрировал 15 претендентов в кандидаты на пост президента. 20 мая, инициативная группа экс-главы ПВТ была зарегистрирована на последнем заседании ЦИК 20 мая.