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На слонимском предприятии вспыхнула газовоздушная смесь

21.05.2020 19:52 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

На слонимском предприятии едва не прогремел взрыв: из-за заклинившего насоса вспыхнула газовоздушная смесь. Инцидент произошел вчера. Днем спасателям поступило сообщение о пожаре на территории предприятия на улице Озерной. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, огонь уже погасили местные работники. Оказалось, что при перекачке нефтепродуктов по маслостойким шлангам заклинил насос, в результате чего и произошла вспышка. Горела лишь трава. Пострадавших нет.
 
 
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На слонимском предприятии едва не прогремел взрыв: из-за заклинившего насоса вспыхнула газовоздушная смесь. Инцидент произошел вчера. Днем спасателям поступило...
 
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