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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На слонимском предприятии вспыхнула газовоздушная смесь На слонимском предприятии едва не прогремел взрыв: из-за заклинившего насоса вспыхнула газовоздушная смесь. Инцидент произошел вчера. Днем спасателям поступило...

На слонимском предприятии едва не прогремел взрыв: из-за заклинившего насоса вспыхнула газовоздушная смесь. Инцидент произошел вчера. Днем спасателям поступило сообщение о пожаре на территории предприятия на улице Озерной. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, огонь уже погасили местные работники. Оказалось, что при перекачке нефтепродуктов по маслостойким шлангам заклинил насос, в результате чего и произошла вспышка. Горела лишь трава. Пострадавших нет.