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Граждане Беларуси смогут открывать валютные депозиты за границей

21.05.2020 17:42 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Законопроект, разрешающий физическим лицам открывать депозитные валютные счета за пределами государства, принят белорусскими депутатами 21 мая.

Проект закона представил в Овальном зале замглавы комиссии по бюджету и финансам Петр Вабищевич. По его словам, в открытии валютных депозитов заграницей нет «никакого страха и риска».

Законопроект «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» принят во втором чтении на сессии Палаты представителей нацсобрания Беларуси.

По словам депутатов, проект закона направлен на либерализацию законодательства в сфере валютного контроля и регулирования. Валютное законодательство в стране было принято 17 лет назад и за это время почти не менялось.

В числе изменений валютного законодательства депутат назвал предоставление субъектам хозяйствования права покупать валюту через банки или на торгах без дальнейшего декларирования о целях использования.

«Принятие закона позволит создать базу и условия для более стабильного финансового рынка в Беларуси позволит повысить доверие бизнеса, граждан к государству в вопросах регулированию валютного рынка», - сказал Вабищевич.

Возможность открывать валютные счета за границей, в соответствии с проектом закона, появится через год после того, как он вступит в силу - в случае его подписания. 

По словам депутата, субъектам хозяйствования дано право самим определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета - как открытые в иностранных банках, как и в стране.

«А Национальному банку и Совмину дано право в случае какой-то экономической угрозы вводить валютные ограничения не больше, чем на один календарный год», - отметил замглавы комиссии.

 
 
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Законопроект, разрешающий физическим лицам открывать депозитные валютные счета за пределами государства, принят белорусскими депутатами 21 мая.
 
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