«Я долго молчала». Скандал: Ольга Никифорова обвиняет бывшего мужа в том, что он не дает денег на дочь

Источник материала: Tut.by

По меркам белорусской светской жизни, не слишком богатой на события, в Сети разгорелся нешуточный скандал, который затрагивает двух медийных персон и, к сожалению, их маленькую дочь. Ведущая и блогер Ольга Никифорова опубликовала пост, где заявила, что ее бывший супруг, шоумен Артем Рыбакин не выплачивает деньги на содержание дочери с января 2019-ого года.

«По инициативе Артема мы заключили брачный договор, где он сам прописал сумму в размере 600 $ на содержание дочери. […] Но с января 2019 года он этих денег не заплатил ни разу, — пишет Ольга. — Он сделал „ход конем“ и подал в суд на уменьшение суммы в брачном договоре, которую и так не платил.

Мы с адвокатом выиграли два суда. Его обязали выплачивать полную сумму алиментов, несмотря на то, что он специально пытался занизить свой доход. К примеру, вдруг закрыл свое ИП, а так же подал на банкротство своего продакшена. В суде заявил, что весь его доход в одночасье стал даже ниже 600 $. А сам летал отдыхать в Доминикану, Египет, Таиланд и, судя по инстаграму, вел образ жизни далеко небедного человека».

Кроме того, женщина написала, что по наводке Артема Рыбакина к ней приходили с проверкой работники соцслужбы и представители милиции.

«Он выставляет меня как алкоголичку, которая ведет аморальный образ жизни, — делится Ольга с подписчиками и прикладывает к публикации заявление в соцслужбу, которое написал бывший муж. — Якобы я оставляю Еву с незнакомыми людьми, да еще и склоняю своего ребенка к педофилии».

В заявлении, которое показала Ольга, действительно есть подобные обвинения:

«Являясь медийной персоной и имея большое количество подписчиков в социальной сети, Ольга регулярно выставляет фото и видео моего ребенка в полуобнаженном виде, что может послужить прецеденту педофилии и может использоваться другими людьми в аморальных целях. […]

Мать моего ребенка ведет себя странно и истерично. […] Я опасаюсь, что образ жизни матери моего ребенка может нанести ему вред и моральные страдания. Прошу провести проверку».

Ольга подчеркнула, что решила дать ситуации огласку, потому что бывший супруг не выполняет решения суда. Женщина надеется: когда конфликт станет публичным, поведение Артема Рыбакина изменится.

Он, в свою очередь, не остался в долгу и написал подробный ответ в своем инстаграме:

«Моя бывшая вот уже два года поливает меня грязью, продает мне общего ребенка, подло используя его в своих грязных манипуляциях, — эмоционально отреагировал Артем. — То, что сейчас сделала бывшая, обнародовав личное, еще раз говорит о том, что ей плевать на ребенка. […] Ребенку в этом городе жить! А ее собственная мать устраивает на нем шоу и, позоря ее имя, внушает, что она не нужна собственному отцу, который за нее борется!».

Мы связались с обеими сторонами конфликта, чтобы узнать, зачем выносить его в публичную плоскость, и как они планируют действовать дальше.

— Мы делали попытки найти компромисс. У нас не получилось, — так объясняет Ольга мотивацию к публикации поста. — Человек требует, чтобы его права были соблюдены, но не хочет выполнять свои обязанности — так быть не может.

Если бы Артема действительно интересовала дочь и он хотел с ней видеться, он бы установил график встреч через суд. Но он подал только заявление на уменьшение выплат по алиментам, его волнует лишь это.

Артем предлагает смешные деньги на содержание дочери: зная его доходы, как легко он тратится на машины, отдых — я не могу на это согласиться. Да и сам он, кажется, позиционирует себя не как Васю Пупкина со средним уровнем дохода, а как известного телеведущего, у которого все прекрасно.

Суд постановил, что он должен выплачивать 600 долларов ежемесячно — я прошу лишь исполнения этого решения. Потому что больше года я тяну ребенка одна. Периодически слышу от его родственников, что он оплачивает садик, кружки — и удивляюсь. Ведь это неправда. Артем не знает даже, какие кружки она посещает, не участвует в праздниках, которые мы устраиваем для Евы.

Что касается каких-то переводов и подарков… Все, что могу сейчас вспомнить, это подарок, который он сделал Еве под Новый год: кукла и сертификат на покупку одежды. О регулярности здесь говорить не приходится.

— Одно из встречных обвинений вашего бывшего супруга: ненадлежащий уход за ребенком. В частности, он рассказывает о том, как вы будучи в состоянии алкогольного опьянения попросили привезти дочь в гостиницу.

— Думаю, слишком очевидно, что у меня нет и никогда не было проблем с алкоголем, чтобы вообще комментировать эти слухи. А ситуация была такая: Артем попросил встретиться с дочерью. Я, зная что передала ребенка отцу и у меня есть свободное время, поехала на деловую встречу, которая проходила в ресторане — он находится в том же комплексе, где и Minsk Marriott Hotel.

Понимая, что задерживаюсь, решила связаться с Артемом и попросить привезти Еву сюда, чтобы ему не пришлось ждать под дверью. Он пробил адрес, увидел, что это Marriott, перезвонил и накричал на меня, мол, ты такая-сякая, я не повезу ребенка в отель. Понимая, что назревает конфликт, я все бросила и помчалась домой. Из машины вышел не только Артем, но и его жена. У меня было ощущение, что я попала в 90-ые: оскорбления, выяснения, кто с кем спал — и это при ребенке, замах рукой… Свидетелем этому была моя соседка, которая проводила меня до двери, видя, в каком я эмоциональном состоянии.

(сама Таис Рыбакина, супруга Артема, комментируя ситуацию, отрицает этот эпизод и уверяет, что Ольга лжет, — Прим.редакции.)

— Сейчас в центре скандала оказались не только вы с Артемом, но и ваша дочь. У многих это вызывает осуждение. Почему вы решили сделать конфликт публичным?

— Я терпела до последнего. Когда ко мне пришли органы соцопеки и я прочитала это унизительное заявление, поняла, что больше молчать не буду. Мы, женщины, всегда молчим и не хотим выносить сор из избы, поэтому с нами так и обращаются: травят, втаптывают в грязь. Я не хочу быть терпилой и готова защищать себя и свою дочь.

Даже после всего этого я не против, чтобы Ева общалась со своим отцом, и знаю, что ничего плохого он ей не сделает. Но я не хочу, чтобы дочь настраивали против меня, чтобы в том доме ей внушали: мама не авторитет, мама не права. Да и образ жизни, который сейчас ведут Артем и его жена, меня не успокаивает: они вечно где-то тусуются. На кого они в это время перекинут моего ребенка? Чем она будет заниматься?

Именно с этим и связано мое предложение встречаться с дочерью на нашей территории. Но это Артему не подходит — не разрешает жена, считает, что это предательство. Поэтому он не видит дочь уже полгода.

Артем Рыбакин утверждает, что с дочерью он не видится, потому что жена пытается продать встречу с ней подороже:

— Я не цепной пес и хочу видеться с дочерью в комфортных условиях, — говорит ведущий. — Мне это делать не дают. Говорят, что встреча возможна только у Ольги дома. И после того, как я принесу 600 долларов.

Я исправно платил эти 600 долларов и снимал для Евы и Ольги огромную квартиру с двумя санузлами, но Ольга продолжала записывать жалобные «сторис» в инстаграме о том, что ей никто не помогает, все сама. Я получал кучу негатива в свой адрес — «что ж вы, Артем, за отец такой?» — и мне это надоело. Теперь — только положенные 25% от заработка.

А вообще, если считать, что родители должны вкладывать в ребенка наравне, получается, что на содержание Евы ежемесячно нужно 1200 долларов. Ребенок, кажется, может уже откладывать себе на машину или нанять личного водителя за такие деньги. (Смеется.)

Меня попрекают заявлением, которое я написал, и говорят, что это не по-мужски. А как по-мужски? Я сделал с десяток попыток найти общий язык. И после этого должен игнорировать неуважительное поведение бывшей жены, ее оскорбления в мой адрес и в адрес моей семьи? Как мне кажется, моя реакция была адекватной.

— В комментариях пишут о том, что ремарка по поводу «педофилии» — это уже перебор. Не согласны?

— Не согласен. Ольга постоянно выкладывает в сторис фото и видео, где Ева бегает в одних трусах. Да, мне, как отцу, не хочется, чтобы вся Сеть видела моего ребенка в трусах, она для этого еще маленькая, Господи!

Артем добавляет, что Ольга решила прибегнуть к массам, «а массы у нас очень любят, не выслушав вторую сторону, рубить с плеча».

— Но почему вы не хотите в судебном порядке решить вопрос по поводу встреч с ребенком?

— Именно этим я сейчас и занимаюсь, просто это дело не одного дня. Разбирательства идут с момента нашего развода. Я уже два года живу с другой женщиной, а бывшая все не может от меня отстать. Мог бы много на этот счет сказать, но не хочу трясти трусами в публичном пространстве.

— Заявление вашей супруги о том, что она готова удочерить Еву и дать ей счастливое детство, у многих вызвало негативную реакцию. Это было сделано на эмоциях?

— Я передам трубку Таис, и она сама это прокомментирует.

Таис подтверждает — она написала это всерьез:

— Я люблю своего мужчину и люблю его ребенка. И готова повторить еще раз: если после всех заявлений и поступков Ольги ее признают невменяемой, я готова удочерить Еву.