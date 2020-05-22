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Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии в Ганцевичах

22.05.2020 09:07 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По предварительной информации, 34-летний водитель "фольксвагена", выезжая из города, не заметил на краю проезжей части велосипедиста. От сильного удара 54-летний местный житель скончался на месте. Водитель скрылся, однако спустя несколько часов был задержан. Мужчина оказался пьян, освидетельствование показало свыше 1,5 промилле алкоголя. Есть предположение, что в таком виде задержанный и совершил наезд. Возбуждено уголовное дело. 

 
 
 
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По предварительной информации, 34-летний водитель "фольксвагена", выезжая из города, не заметил на краю проезжей части велосипедиста. От сильного удара 54-летний...
 
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