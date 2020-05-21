Жительница Слуцка выиграла 40 000 рублей в рекламной игре «Евроопта»

Источник материала: Слуцк Город

Случчанка Ольга Шимченко выиграла 40 тысяч белорусских рублей в рекламной игре «Удача в придачу». Записи трансляций на телеканале ОНТ с объявлением и награждением победителей опубликованы на YouTube- канале «Евроопта».

18 мая Ольге Викторовне позвонили из студии по видеосвязи. Женщина рассказала, что работает учителем математики в школе.

— Обалдеть, спасибо! — удивилась случчанка, когда ведущий озвучил сумму выигрыша. — Вы не представляете, какие эмоции у меня, всё перехватило. Спасибо!

На награждении 21 мая женщина призналась: сразу подумала, что её разыграли.

— Поговорила по телефону, ну и ладно, сижу дальше занимаюсь домашними делами. А тут звонок на Viber, прямая трансляция - и всё, и у меня ступор. Я не знала, что и сказать.



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