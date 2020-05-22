«Чтобы съесть яблоко, мыла его ровно час» Люди с ОКР - о навязчивых мыслях и трудностях

Источник материала: Tut.by

Наверняка многие замечали за собой, что несколько раз проверяют, закрыта ли дверь, выключен ли утюг или перекрыт ли газ. Иногда что-то перепроверить действительно необходимо для общей безопасности, но бывает, что тревожность перерастает в навязчивые мысли, что с вами обязательно случится что-то плохое. Мы поговорили с девушками, у которых есть обсессивно-компульсивное расстройство. Наши героини, чтобы избавиться от тревожных мыслей, совершали разные ритуалы: кто-то мыл яблоко ровно час, кто-то гладил кота четыре раза, чтобы не думать о раке. Они рассказали о трудностях жизни с ОКР, лечении и поддержке близких.