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«Чтобы съесть яблоко, мыла его ровно час» Люди с ОКР - о навязчивых мыслях и трудностях

22.05.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наверняка многие замечали за собой, что несколько раз проверяют, закрыта ли дверь, выключен ли утюг или перекрыт ли газ. Иногда что-то перепроверить действительно необходимо для общей безопасности, но бывает, что тревожность перерастает в навязчивые мысли, что с вами обязательно случится что-то плохое. Мы поговорили с девушками, у которых есть обсессивно-компульсивное расстройство. Наши героини, чтобы избавиться от тревожных мыслей, совершали разные ритуалы: кто-то мыл яблоко ровно час, кто-то гладил кота четыре раза, чтобы не думать о раке. Они рассказали о трудностях жизни с ОКР, лечении и поддержке близких.

 
 
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Поговорили с людьми, у которых есть обсессивно-компульсивное расстройство. Они рассказали о своих навязчивых мыслях и ритуалах, которые помогают от них...
 
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