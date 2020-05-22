Медики пожаловались Лукашенко на нулевые доплаты, а теперь их главврач лишился должности

Источник материала: KYKY

В Бобруйске лишился должности главврач станции скорой помощи Сергей Чудов, узнал TUT.by. Сегодня, 22 мая, Чудов работает последний день. В своей должности он пробыл пять лет.

Ранее бобруйские медики скорой помощи, которые работают с ковид-пациентами, отправили жалобу Александру Лукашенко. Они заявили, что им не выплатили обещанные президентом надбавки. Обращение подписали 200 человек.

Затем руководство устроило собрание сотрудников, чтобы всех успокоить и объяснить, как действует президентский указ о доплатах. Приехали даже журналисты БТ, которые хотели снять об этом сюжет, но вспыхнул скандал: врачи возмутились , когда увидели и услышали, что съемочная группа гостелеканала намерена показать «красивую картинку» и берет интервью лишь у двух человек, которым надбавки все-таки достались. В итоге съемка оказалась сорвана; корреспонденты БТ ушли ни с чем.

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