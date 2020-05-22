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Медики пожаловались Лукашенко на нулевые доплаты, а теперь их главврач лишился должности
Источник материала: KYKY>
В Бобруйске лишился должности главврач станции скорой помощи Сергей Чудов,
Ранее бобруйские медики скорой помощи, которые работают с ковид-пациентами,
Затем руководство устроило собрание сотрудников, чтобы всех успокоить и объяснить, как действует президентский указ о доплатах. Приехали даже журналисты БТ, которые хотели снять об этом сюжет, но вспыхнул скандал: врачи
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В Бобруйске лишился должности главврач станции скорой помощи Сергей Чудов, узнал TUT.by. Сегодня, 22 мая, Чудов работает последний день. В своей должности он пробыл...
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