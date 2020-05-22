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Лукашенко: Не надо перед россиянами становиться на колени

22.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко намерен развивать ракетное производство. Он заявил, что Беларуси нужна своя ракета, а не оружие, по которому страна будет зависеть от других стран.

Александр Лукашенко посещает предприятия "ОКБ ТСП" в Мачулищах, где идет разработка, изготовление и ремонт систем и средств вооружения и военной техники, а также высокотехнологичной продукции двойного назначения.

Белорусские производители пока что запаздывают с созданием собственных ракет, считает Александр Лукашенко.

«Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им нужно поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", — передает БЕЛТА слова главы государства.

Первый опытный образец "трехсотки" производители планируют выпустить к сентябрю. Для испытания рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Россияне, как рассказали руководителю государства, свои полигоны для испытаний предоставлять не хотят. 

"Не надо перед россиянами становиться на колени, – заявил президент. –Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос".

 
 
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Александр Лукашенко намерен развивать ракетное производство. Он заявил, что Беларуси нужна своя ракета, а не оружие, по которому страна будет зависеть от других...
 
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