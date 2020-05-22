Охранная деятельность и буква Закона

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С целью устранения избыточного регулирования в сфере лицензирования и упрощения требований, предъявляемых к лицензиатам с 1 октября 2019 г. вступила в силу основная часть изменений в Указ Президента Республики Беларусь № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» внесенных Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326 «О совершенствовании лицензирования» отменивших лицензирование отдельных видов деятельности, в том числе по охране юридическим лицом своих работников и имущества. Вместе с тем условия и правила, а также ограничения при осуществлении охранной деятельности остались неизменными и закреплены в Законе Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. «Об охранной деятельности в Республике Беларусь», Указе Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» и иных нормативно правовых актах. На практике это означает, что отмена лицензирования охранной деятельности не освобождает субъектов хозяйствования от необходимости их соблюдения.

Осуществление контроля (надзора) за субъектами хозяйствования, осуществляющими охранную деятельность (за исключением подлежащих лицензионному контролю) проводятся в рамках исполнения постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 4 апреля 2019 г. № 94 «О порядке осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера».

Устанавливается выполнение юридическими лицами, осуществляющими охранную деятельность, требований:

Соблюдения ограничений в сфере охранной деятельности по запрету на:

осуществление оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности»;

представление себя за сотрудников правоохранительных органов, воинских формирований и военизированных организаций; установление и ношение формы одежды, не соответствующей требованиям Закона; ношение и хранение оружия, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами; разглашение без согласия гражданина сведений, которые затрагивают частную жизнь, личную и семейную тайну, ставших известными в процессе осуществления охранной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; совершение деяний (действий, бездействия), ставящих под угрозу жизнь и (или) здоровье граждан, их права, свободы, честь и достоинство, имущество юридических и физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами; осуществление охраны физических лиц, не являющихся работниками этих организаций, и не принадлежащих этим организациям объектов, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами; осуществление сопровождения товаров и транспортных средств, перемещаемых по территории Республики Беларусь под таможенным контролем, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами; обеспечение охраны общественного порядка на договорной основе.

Соблюдения ограничений при приеме на работу в организации, осуществляющие охранную деятельность, лиц:

имеющих судимость;

признанных в установленном законом порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными;

которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);

состоящих на учете в организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством (заболеванием), синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизмом), наркотических средств или психотропных веществ (наркоманией), токсикоманических средств (токсикоманией), а также состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с противоправным поведением;

имеющих заболевания и физические недостатки, препятствующие выполнению обязанностей работников охраны организаций, осуществляющих охранную деятельность (по заключению врачебно-консультационной комиссии организации здравоохранения, выдаваемому в порядке, установленном законодательством);

в отношении которых в порядке, установленном законодательством, аннулировано разрешение на хранение и ношение оружия.

Соблюдения организацией, её обособленным подразделением требований:

требования Закона об обязанности работников охраны выполнять охранную деятельность при наличии служебных удостоверений и жетонов;

порядка согласования образцов формы одежды работников охраны организаций, не обладающих правом создания военизированной охраны.

В случае выявления нарушений субъекту хозяйствования выносится предписание на устранение выявленных нарушений в установленный срок. Меры привлечения к ответственности не применяются, если выявленные нарушения устранены в установленный срок. В случае не устранения нарушений применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Александр Гринкевич, начальник Несвижского отдела

Департамента охраны МВД Республики Беларусь.