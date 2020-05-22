МТС установил рекорд скорости в тестовой зоне 5G SA в Беларуси: 1,472 Гбит/сек

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС запустил в тестовом режиме автономную сеть 5G SA (standalone). Она уникальна тем, что не зависит от 4G и других более ранних технологий. Во время тестов специалистам удалось разогнать скорости до рекордных в своей тестовой зоне — 1,472 Гбит/сек.

МТС одним из первых в мире начал тестировать автономную 5G-сеть. Первые пилотные запуски до этого, в основном, приходились на 5G NSA (Non-standalone) — переходный вариант от 4G к 5G, который привязан к LTE-сети. В отличие от него, нынешняя сеть абсолютно не зависит от других технологий — 3G/4G.

Передовая сеть построена специалистами МТС на собственной инфраструктуре с использованием оборудования Huawei. Передача информации между абонентами и управление базовой станцией осуществляется только в сети пятого поколения. Пилотная зона развернута в двух диапазонах — 1800 МГц и 3500 МГц в комплексе «Минск-арена».

Специалисты показали возможности пилотной сети 5G в режиме реального времени. Скорость во время тестирования БС в диапазоне 3500 МГц достигла 1,472 Гбит/сек. Чтобы скачать фильм «весом» 60 ГБ, понадобилось 7 минут.

«Созданная тестовая зона 5G SA стала одной из первых в мире. Основным отличием сети от реализованных тестовых и коммерческих запусков 5G NSA является возможность передачи данных без привязки к 4G. В январе этого года в рамках опытной эксплуатации мы запустили пилотные зоны стандарта 5G NSA в Минске, сеть 5G SA — это следующий шаг в тестировании технологии. Мы приветствуем решение регулятора по тестовым зонам и ждем дальнейшего решения о порядке развертывания сети 5G в стране», — отметил руководитель технического департамента компании МТС Алексей Тяжких.

«Технология 5G позволяет не только быстро скачивать «тяжелый» контент в разрешении 4K (в будущем – 8K), но и активно использовать возможности дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), присутствовать онлайн на концертах и спортивных мероприятиях, не выходя из дома. Кроме того, мы видим потенциал такой сети в качестве домашнего интернета, ведь ее пропускная способность превосходит существующие характеристики проводного интернета», — подчеркнул руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Тестовая 5G-сеть может создать основу для последующего коммерческого запуска в Беларуси.

В перспективе внедрение технологии 5G ускорит переход к цифровому миру, массовому использованию IoT-устройств в области энергетики, здравоохранения, промышленности и ЖКХ, управления роботизированными устройствами, беспилотным транспортом.