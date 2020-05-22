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Лукашенко расписался на первой беларуской ракете. Теперь про это много смешных мемов

22.05.2020 16:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня Александр Лукашенко приехал в «ОКБ ТСП», который занимается производством военной техники. Там президент потребовал продолжить разработку новых вооружений, в том числе ракет, способных поражать цели на расстоянии 300 километров, ведь «войну никто не отменял». Лукашенко оставил автограф на первой беларуской зенитной управляемой ракете, пуск которой состоялся в 2020 году. Момент попал на фото, и паблик «Чай з малинавым варэннем» попросил подписчиков «расчехлить фотошопы». Вот что из этого вышло:

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