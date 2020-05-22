«Белнефтехим» исключает участие Orlen в приватизации «Мозырского НПЗ»

Источник материала: Ежедневник

«Белнефтехим» пока не видит возможности для участия польской нефтяной компании Orlen в приватизации «Мозырского НПЗ». Об этом заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

В концерне "Белнефтехим" пока исключают возможность участия польского нефтяного холдинга Orlen в приватизации Мозырского НПЗ (42,58% акций принадлежат "Роснефти" и "Газпром нефти"), особенно, на фоне многолетней судебной тяжбы с Orlen Lietuva (владелец Мажейкяйского НПЗ, который ранее получал нефть по ветке МН "Дружба").

"Вряд ли польский Orlen решится на такие предложения (приватизацию Мозырского НПЗ – ред.), имея незакрытые "хвосты" перед белорусской компанией "Гомельтранснефть Дружба". Судебные тяжбы в этом вопросе принципиально затягиваются, при том, что решение вопроса буквально лежит на поверхности: либо возмещать деньгами, либо тем, что осталось от самой трубы", - заявил агентству " Интерфакс-Запад " пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Таким образом Тищенко прокомментировал публикации в польских СМИ относительно возможности вхождения Orlen в капитал Мозырского НПЗ с учетом ожидаемого расширения сотрудничества Беларуси с Польшей в нефтяной сфере.

Представитель "Белнефтехима" также подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в начале транзита нефти из порта Клайпеда на новополоцкий НПЗ "Нафтан" по северной ветке МН "Дружба". Реализация такой возможности сдерживается многолетними судами, которые Минск ведет Orlen Lietuva о возмещении 84 млн долларов за технологическую нефть, которая находилась в нефтепроводе.

"Надо признать, что нерешенность спора (с Orlen Lietuva – ред.) продолжает оставаться единственным препятствием для реализации проекта по восстановлению транзита в Беларусь нефти на литовском участке нефтепровода "Дружба", - сказал Тищенко.

При этом представитель "Белнефтехима" подчеркнул, что бюджет Литвы получил бы дополнительные средства за транзит нефти в Беларусь в случае его восстановления. "Не хотелось бы допускать, что с этим смирились Литва и Латвия, экономики которых, несомненно, теряют не только новые рабочие места, но и существенные налоговые выгоды", - сказал Тищенко.

Ранее польский портал biznesalert.pl опубликовал мнение старшего аналитика First Data Polska S.A. Матеуша Цабака, который считает, что из белорусского Мозыря полякам будет проще увеличивать поставки топлива в Украину. В связи с этим в экспертном сообществе польской энергетики обсуждают возможность вхождения Orlen в капитал Мозырского НПЗ.

Между тем, ранее также сообщалось, что в мае Верховный суд Литвы отказался принять жалобу ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба") на решение суда первой инстанции по делу о переходе в собственность Литвы находящейся на территории страны части магистрального нефтепровода и находившуюся в нем технологическую нефть.

Литовские СМИ в 2015 году писали, что компания Orlen Lietuva выкачала из недействующего трубопровода "Дружба" находившуюся в нем нефть при проведении ремонта, что оказало положительное единовременное воздействие на результаты деятельности НПЗ.

Россия закрыла северный участок нефтепровода "Дружба" в июле 2006 года, сразу после того, как нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе был продан концерну Orlen. Сейчас нефть по этому участку из РФ доставляется только на "Нафтан".

В то же время, на фоне кризиса с поставками нефти из России в первом квартале 2020 года Минск начал альтернативный импорт нефти, в том числе через литовский порт Клайпеда. Оттуда нефть поставляется на "Нафтан" оператором литовской железной дороги, что существенно удорожает стоимость нефти.