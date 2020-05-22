ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Видео дня: Прокопьев и Бабарико жмут друг другу руки и говорят о поддержке ресторанов

22.05.2020 17:26 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В телеграм-канале Ассоциации Рестораторов Беларуси появилось минутное видео с ее председателем Вадимом Прокопьевым и экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, который претендует стать кандидатом в президенты. Оба жмут друг другу руки (два раза!) и обсуждают поддержку ресторанного бизнеса.

Так как канал, куда запостили ролик, приватный, встроить его мы не можем. Но диалог между Прокопьевым и Бабарико опишем. Он складывается такой: 

– Виктор Дмитриевич, вы действительно хотите победить [на выборах президента Беларуси]? – спрашивает Прокопьев.
– Если бы я этого не хотел, я бы не пошел на выборы, – отвечает Бабарико.
– Вы представляете свою жизнь без ресторанов?
– Глядя на меня, сложно представить, что я представляю свою жизнь без ресторанов.
– Как вы считаете: нуждаются ли ресторанная отрасль и весь малый и средний бизнес в помощи в такие времена [речь об эпидемии]?
– Безусловно. Мне кажется, именно... Во-первых, малый и средний бизнес являются драйвером роста. А ресторанный бизнес – это не просто бизнес, это еще и места коммуникации. Поэтому, безусловно, нуждается в поддержке.
– Вы не забудете эти слова, если станете президентом? Вас можно будет ухватить за язык потом.
– Даже если я забуду, видео останется у вас, вы мне напомните.

Все это выглядит, как поддержка кандидата. 

Напомним, в начале мая известный в Минске ресторатор Вадим Прокопьев снялся в ролике, где остро раскритиковал власть за отсутствие помощи бизнесу в условиях пандемии и призвал коллег объединяться. За сутки после выхода этого видео в Ассоциацию рестораторов Беларуси записались 700 рестораторов. Теперь это бизнес-союз, цель которого – наладить диалог с правительством и участвовать в написании нормативных документов, регулирующих бизнес-среду. 

Мы дополняем материал.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В телеграм-канале Ассоциации Рестораторов Беларуси появилось минутное видео с ее председателем Вадимом Прокопьевым и экс-главой Белгазпромбанка Виктором...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что грозит за неуплату штрафа ГАИ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь
22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика