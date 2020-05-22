Видео дня: Прокопьев и Бабарико жмут друг другу руки и говорят о поддержке ресторанов

Источник материала: KYKY

В телеграм-канале Ассоциации Рестораторов Беларуси появилось минутное видео с ее председателем Вадимом Прокопьевым и экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, который претендует стать кандидатом в президенты. Оба жмут друг другу руки (два раза!) и обсуждают поддержку ресторанного бизнеса.

Так как канал, куда запостили ролик, приватный, встроить его мы не можем. Но диалог между Прокопьевым и Бабарико опишем. Он складывается такой:

– Виктор Дмитриевич, вы действительно хотите победить [на выборах президента Беларуси]? – спрашивает Прокопьев.

– Если бы я этого не хотел, я бы не пошел на выборы, – отвечает Бабарико.

– Вы представляете свою жизнь без ресторанов?

– Глядя на меня, сложно представить, что я представляю свою жизнь без ресторанов.

– Как вы считаете: нуждаются ли ресторанная отрасль и весь малый и средний бизнес в помощи в такие времена [речь об эпидемии]?

– Безусловно. Мне кажется, именно... Во-первых, малый и средний бизнес являются драйвером роста. А ресторанный бизнес – это не просто бизнес, это еще и места коммуникации. Поэтому, безусловно, нуждается в поддержке.

– Вы не забудете эти слова, если станете президентом? Вас можно будет ухватить за язык потом.

– Даже если я забуду, видео останется у вас, вы мне напомните.

Все это выглядит, как поддержка кандидата.

Напомним, в начале мая известный в Минске ресторатор Вадим Прокопьев снялся в ролике, где остро раскритиковал власть за отсутствие помощи бизнесу в условиях пандемии и призвал коллег объединяться. За сутки после выхода этого видео в Ассоциацию рестораторов Беларуси записались 700 рестораторов. Теперь это бизнес-союз, цель которого – наладить диалог с правительством и участвовать в написании нормативных документов, регулирующих бизнес-среду.

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