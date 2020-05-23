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Молочно-товарный комплекс "Буево" - автоматизированное производство и молоко только класса экстра

23.05.2020 18:52 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Автоматизированное производство и молоко только класса экстра. Так выглядит современный молочно-товарный комплекс "Буево" в Витебском районе. За животными  здесь ухаживают роботы, а люди только контролируют их работу. Если  этот комплекс - новостройка, то ферма "Мишутки", также принадлежащая  хозяйству "Рудаково", пример грамотного подхода к модернизации  старых зданий. На фундаментах полувековых построек здесь возвели современный комплекс по откорму коров. Цель - получение хороших показателей по молоку, ведь переработчики  ждут максимальной загрузки производства. 
Рассказывает Ольга Масловская (видео). 

 
Теги: Витебск
 
 
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Автоматизированное производство и молоко только класса экстра. Так выглядит современный молочно-товарный комплекс "Буево" в Витебском районе. За животными  здесь...
 
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