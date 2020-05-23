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«Из-за воображаемых друзей меня считают странной». Люди с аутизмом - о трудностях и окружающих
Источник материала: Tut.by
Одну из наших сегодняшних героинь Любу незнакомая бабушка вывела из метро прямо в церковь — ей показалось, что девочка ведет себя странно и в нее вселились бесы. На самом деле у Любы аутизм. У нее хорошая фантазия, которая дарит ей воображаемых друзей, с которыми она часто общается (на удивление окружающим). Мы поговорили с людьми с аутизмом. Они рассказали о том, чем отличаются от других, бывают ли у них трудности с общением, а еще о любимых занятиях и о том, каким они видят свое будущее.
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Люди с аутизмом - о жизни, общении со сверстниками, реакции окружающих и о том, каким видят свое будущее.
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