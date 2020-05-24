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Тест для читателей. Попробуйте разобраться с самыми бесполезными и странными автомобильными опциями

24.05.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На что только не идут автопроизводители, чтобы привлечь внимание покупателей. И если стандартное оборудование более-менее привычно для автовладельцев, то в списке опций иногда предлагаются весьма странные вещи. Попробуйте разобраться, какие из них мы придумали, а какие существовали реально.

 
 
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Автопроизводители иногда предлагают для своих автомобилей весьма необычные, странные и зачастую бесполезные опции. Попробуйте разобраться, где правда, а где...
 
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