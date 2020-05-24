Лукашенко: Беларусь продолжит развивать ракетное производство

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь продолжит развивать ракетное производство. Об этом заявил Александр Лукашенко на опытно-испытательном участке под Минском.Президенту продемонстрировали новинки военпрома, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Развитие оборонной промышленности – задача стратегическая и находится под личным контролем президента. В Беларуси не только модернизируют технику, но и создают инновационные образцы. Затраты большие, но необходимые, уверен Лукашенко.

«Денег нет лишних, но приходится тратиться и на оборону. Наша стратегическая задача в сфере обороны: если вдруг, нанести неприемлемый урон, ущерб противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто не дай бог вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить и ответить достойно», – сказал Лукашенко.

Акцент на развитие ракетного производства . Сегодня это лучший военный ответ, уверен Лукашенко. Отечественный военпром уже собирает китайские образцы, параллельно создает собственную ракету. Она сможет поражать цели на расстоянии до 300 километров. Правда, сроки разработчики немного затягивают. Обещают уже в сентябре испытать первый образец.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо поклоняться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», – сказал Лукашенко.

«Хочешь мира, готовься к войне» – классическая фраза военных. Лукашенко отметил, что Беларусь рассчитывает на свои силы и возможности и реально оценивает обстановку в мире.

«Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства, у нас нет такой возможности и необходимости. Мы – миролюбивая страна. К нам нет такого интереса со стороны других государств, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать, мы и не можем это делать, это очень дорогостоящая вещь. И нам это и не нужно», – сказал Лукашенко.

Показали президенту и ракетно-зенитный комплекс «Бук». Ракету для него уже разработали. Первый этап испытаний уже успешно прошел.