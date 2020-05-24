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Лукашенко: Беларусь продолжит развивать ракетное производство
24.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь продолжит развивать ракетное производство. Об этом заявил Александр Лукашенко на опытно-испытательном участке под Минском.Президенту продемонстрировали новинки военпрома, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Развитие оборонной промышленности – задача стратегическая и находится под личным контролем президента. В Беларуси не только модернизируют технику, но и создают инновационные образцы. Затраты большие, но необходимые, уверен Лукашенко.
Акцент на развитие
«Хочешь мира, готовься к войне» – классическая фраза военных. Лукашенко отметил, что Беларусь рассчитывает на свои силы и возможности и реально оценивает обстановку в мире.
«Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства, у нас нет такой возможности и необходимости. Мы – миролюбивая страна. К нам нет такого интереса со стороны других государств, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать, мы и не можем это делать, это очень дорогостоящая вещь. И нам это и не нужно», – сказал Лукашенко.
Показали президенту и ракетно-зенитный комплекс «Бук». Ракету для него уже разработали. Первый этап испытаний уже успешно прошел.
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Развитие оборонной промышленности – задача стратегическая и находится под личным контролем президента.
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