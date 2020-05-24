Очередь к подписным листам растянулась от Комаровки до метро

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

В Минске на площади у Комаровского рынка прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты. На пикеты вышли Владимир Непомнящих, Ольга Ковалькова, а также сторонники супруги гомельского блогера Светланы Тихановской.

Как пишет tut.by пикеты трех претендентов проходят одновременно, стоят отдельно друг от друга. Поддержать потенциальных кандидатов пришел Сергей Тихановский, а также политик Николай Статкевич. В очереди стояло несколько сотен желающих подписаться, очередь растянулась на полкилометра.

Самой Светланы Тихановской на пикете нет. Блогер сказал, что не знает, приедет она или нет.

Ранее Тихановский рассказал журналистам, что, по сути, это будет его кампания, Светлана — технический кандидат. Инициативную группу блогера, напомним, ЦИК не зарегистрировал, поэтому теперь блогер — руководитель инициативной группы супруги.

Собирать 100 тысяч подписей группа Светланы Тихановской не планирует, стратегия блогера — бойкот выборов, «если в них будет участвовать Лукашенко, а голоса считать — Ермошина».

На пикет Тихановского у Комаровки еще до официального начала (в 12 часов) собралось около двух сотен человек. Люди обсуждали отношение белорусов к политике.

— Много сетуем, много говорим, а надо действовать, — сказал один из пришедших мужчин.

— Все думают, что белорусы в огородах сидят, но нет, мы пришли, — отметила женщина.

Сергей Тихановский, принесший подписные листы за Светлану, попросил всех держать дистанцию. Почти все люди в масках. Одна из сторонниц блогера попросила людей, желающих оставить свою подпись, стать в очередь.

— Чтобы длинная была, чтобы от метро нас было видно, — засмеялась она.

Люди продолжают подходить, по данным на 12.00, очередь к подписным листам растянулась от входа на рынок до Дома мебели.

На пикет пришел Николай Статкевич. Он заявил, что как доверенное лицо Владимира Непомнящих и Ольги Ковальковой готов обсудить, что делать белорусскому народу.

Владимир Непомнящих, чью инициативную группу зарегистрировали, заявил, что сегодня в Беларуси выборов нет, а также назвал себя протестным кандидатом.

Пока на своем пикете выступала Ольга Ковалькова, люди оставляли подписи за Светлану Тихановскую. Некоторые пришли с двумя паспортами.

— У меня бабушка на самоизоляции, но хочет свой голос оставить, можно?

— К сожалению, нет.

— Пропустите меня, пожалуйста, вперед. У племянника день рождения, меня семеро детей ждут, — просит молодой человек.

— Мы не ожидали, что столько людей придет, — признался Тихановский.

На вопрос мужчины: «Так мы за вас оставляем подписи или за Светлану?», Сергей Тихановский ответил: «Понятия не имею, за кого вы оставляете свои подписи».

Спустя 40 минут очередь растянулась почти до входа на станцию метро площадь Якуба Коласа.

Сергей Тихановский прошелся вдоль очереди, собрал вокруг себя несколько десятков человек и выступил перед ними. Блогер заявил, что в ближайшие 20 дней планирует со своей командой ездить по стране и разговаривать с людьми.

— Это будет мирный длительный протест, может, всебелорусская забастовка. Видите, сколько людей пришли поставить свою подпись, они ее ставят против фальсификаций и диктатур, люди устали. Мы по закону имеем право проводить такие пикеты, мы и пользуемся этим правом, — заявил Тихановский.

Блогер призвал людей не участвовать в выборах.

— Наблюдателями можно пойти, вам будет плохо, как было плохо мне на ноябрьских выборах: когда явка была 15%, а нарисовали 74%, — сказал блогер.

После 13.00 люди начали расходиться, но очередь к подписным листам Светланы Тихановской продолжает стоять.

Напомним, сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.