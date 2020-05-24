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Нейропсихолог объснила феномен сладкоежки

24.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: стихи.ру

«Гена сладкоежки» не существует – неуемная любовь к сладкому формируется у людей совсем по другим причинам.

Наследственность не влияет на тягу к сладкому,  рассказала клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия радио Sputnik, пишет РИА Новости. Хотя потребность в сладком может передаться ребенку от матери.  Произойти это может во время беременности, если женщина налегала в это время на десерты. У родившегося ребенка какое-то время может сохраняться потребность в сладком, но в генах это не заложено, пояснила Хвингия.

Часто зависимость от сладкого форамируется во взрослом возрасте. И здесь большую роль играют так называемые якоря мозга. "В нейролингвистическом программировании есть система якорения. Например, когда происходит что-то хорошее, мы кладем руку на плечо, и это состояние фиксируется. Каждый раз, когда будет происходить какая-нибудь "бяка", вы кладете руку на плечо и вспоминаете то хорошее состояние. Примерно по такому же принципу мозг якорит приятное. Нам было грустно, мы съели шоколадку и стало хорошо. Не могли сконцентрироваться, съели пирожное и сконцентрировались. Мозг запоминает эти реакции, эти якоря, поэтому у людей появляется потребность в сладком", – пояснила спеиалист.

Кстати, резкий отказ от сладкого может быть опасен для здоровья. Чтобы организму не пришлось переживать стресс, сокращаться количество десертов в рационе нужно постепенно.

 
 
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«Гена сладкоежки» не существует – неуемная любовь к сладкому формируется у людей совсем по другим причинам.
 
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