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В финале Кубка Беларуси случилась стычка между тренерскими штабами БАТЭ и «Динамо-Брест»
Источник материала: Tut.by
В драматичном финале Кубка Беларуси, в котором БАТЭ за 20 секунд до финального свистка
Этому предшествовала стычка на поле между Артемом Милевским и Борисом Копитовичем. Игрок БАТЭ наступил на ногу Милевскому и того пришлось заменить.
Артем в перерыве что-то эмоционально выговаривал, а Василий Хомутовский бросил в адрес борисовчан обвинение. Те вспылили, и дело чуть не завершилось потасовкой. В итоге Хомутовский и Кирилл Альшевский получили по желтой карточке.
После матча в эфире «Беларусь 5» тренер БАТЭ так прокомментировал этот эпизод:
— Послушайте, это мужской вид спорта. В том числе и женский, конечно. Но в данном случае две мужские команды, много эмоций, страсти, напряжение. Там просто слово за слово, жест за жест, и зацепились. В итоге после игры пожали друг другу руки и все нормально.
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Накал финала был фантастический!
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