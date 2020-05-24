ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В финале Кубка Беларуси случилась стычка между тренерскими штабами БАТЭ и «Динамо-Брест»

24.05.2020 21:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В драматичном финале Кубка Беларуси, в котором БАТЭ за 20 секунд до финального свистка вырвал победу у брестского «Динамо», чуть не подрались тренерские штабы команд. Случилось это после первого дополнительного тайма.

Этому предшествовала стычка на поле между Артемом Милевским и Борисом Копитовичем. Игрок БАТЭ наступил на ногу Милевскому и того пришлось заменить.

Открыть/скачать видео (9 МБ)

Артем в перерыве что-то эмоционально выговаривал, а Василий Хомутовский бросил в адрес борисовчан обвинение. Те вспылили, и дело чуть не завершилось потасовкой. В итоге Хомутовский и Кирилл Альшевский получили по желтой карточке.

После матча в эфире «Беларусь 5» тренер БАТЭ так прокомментировал этот эпизод:

— Послушайте, это мужской вид спорта. В том числе и женский, конечно. Но в данном случае две мужские команды, много эмоций, страсти, напряжение. Там просто слово за слово, жест за жест, и зацепились. В итоге после игры пожали друг другу руки и все нормально.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Участник группы Bad Balance погиб на пожаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны
24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика