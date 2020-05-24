В финале Кубка Беларуси случилась стычка между тренерскими штабами БАТЭ и «Динамо-Брест»

Источник материала: Tut.by

В драматичном финале Кубка Беларуси, в котором БАТЭ за 20 секунд до финального свистка вырвал победу у брестского «Динамо» , чуть не подрались тренерские штабы команд. Случилось это после первого дополнительного тайма.

Этому предшествовала стычка на поле между Артемом Милевским и Борисом Копитовичем. Игрок БАТЭ наступил на ногу Милевскому и того пришлось заменить.

Артем в перерыве что-то эмоционально выговаривал, а Василий Хомутовский бросил в адрес борисовчан обвинение. Те вспылили, и дело чуть не завершилось потасовкой. В итоге Хомутовский и Кирилл Альшевский получили по желтой карточке.

После матча в эфире «Беларусь 5» тренер БАТЭ так прокомментировал этот эпизод:

— Послушайте, это мужской вид спорта. В том числе и женский, конечно. Но в данном случае две мужские команды, много эмоций, страсти, напряжение. Там просто слово за слово, жест за жест, и зацепились. В итоге после игры пожали друг другу руки и все нормально.