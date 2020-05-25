ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В европейском чемпионате игрок забил покер в течение 14 минут

25.05.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В матче третьего тура чемпионата Фарерских островов, в котором «АБ Аргир» принимал «ХБ Торсхавн», произошло необычное событие, пишет championat.

21-летний нападающий «Торсхавна» Адриан Юстинуссен оформил покер, отличившись на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах матча, то есть на это ему потребовалось менее 14 минут.

Но самое главное — второй, третий и четвертый мячи Юстинуссен забил прямыми ударами со штрафных. Причем с очень дальнего расстояния и под разными углами.

Новости дня
Новости разные
 
МакДональдс и Delivio доставляют обеды на подстанции скорой помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика