В европейском чемпионате игрок забил покер в течение 14 минут

Источник материала: Tut.by

В матче третьего тура чемпионата Фарерских островов, в котором «АБ Аргир» принимал «ХБ Торсхавн», произошло необычное событие, пишет championat.

21-летний нападающий «Торсхавна» Адриан Юстинуссен оформил покер, отличившись на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах матча, то есть на это ему потребовалось менее 14 минут.

Но самое главное — второй, третий и четвертый мячи Юстинуссен забил прямыми ударами со штрафных. Причем с очень дальнего расстояния и под разными углами.