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У скандально известного аккумуляторного завода под Брестом сменился собственник

25.05.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: naviny.by

Один из владельцев — тренер команды президента.

В 2016 году завод под Брестом начинала строить компания «АйПауэр», владельцем которой была фирма «Белинвестторг-Сплав». Обе структуры входят в 1AK-GROUP, совладельцем которой является бизнесмен Виктор Лемешевский, пишет tut.by.

«Аккумуляторный завод под Брестом ООО „АйПауэр“ с 22 мая 2020 года выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде ООО „АйПауэр“. В результате завод получил наименование ООО „Аккумуляторный Альянс“. Новыми участниками общества ведутся переговоры с рядом крупных европейских инвесторов по вхождению в капитал завода», — сообщили порталу в 1AK-GROUP.

По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца завода ООО «Аккумуляторный Альянс» составляет 6,7 миллиона рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову.

Каганович является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел». Группа «Семь холмов» включает компании, которые занимаются производством различных видов упаковки, продажами складской и дорожно-строительной техники, созданием логистических терминалов.

Сергей Каганович давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды президента.

Дмитрий Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.

«Раньше играл в команде президента. Потом стал тренером. Это еще большая ответственность, чем играть в воротах. Тут дело даже не тренировать, а руководить командой президента. Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения», — говорил Басков после победы на Рождественском турнире — 2020.

Каганович и Басков являются членами совета директоров БСБ Банка.
 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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