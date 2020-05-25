«Умные» контейнеры для мусора появились в Минском районе

«Умные» контейнеры со встроенными IoT-датчиками появились в Минском районе. Устройства контролируют наполнение баков, что позволяет управляющей организации оптимизировать логистику вывоза отходов и экономить рабочее время сотрудников. Пилотный проект реализовал МТС совместно с застройщиком «А-100 Девелопмент».

Всего в жилом районе установлено 20 «умных» контейнеров. Каждый из них оснащен ультразвуковым датчиком-дальномером, измерителем угла наклона и термодатчиком.

Как только бак заполнен, информация через заданные интервалы времени по сети NB-IoT передается на интеллектуальную платформу. «Умная» система собирает, анализирует данные и в дальнейшем выстраивает график работы и маршруты для вывоза отходов к ближайшему мусорному полигону. Теперь спецтранспорту не нужно тратить время впустую на объезд территории. Кроме того, IoT-датчики позволяют определить не только место, но и зафиксировать факт сбора мусора.

«Новая Боровая развивается как инновационный район. Это касается как самого жилья, так и его инфраструктуры. Мы видим потенциал в использовании «умных» контейнеров для дальнейшей оптимизации вывоза коммунальных отходов. Так, в ходе реализации пилотного проекта, мы выяснили, что ежедневная пиковая нагрузка в нашем районе приходится с 17 до 22 часов. В дальнейшем все накопленные данные позволят держать площадки возле домов в чистоте и рационально использовать ресурсы», — пояснила директор управляющей компании «А-100 Комфорт» Светлана Петрова.

«Проект в Новой Боровой — это значимый шаг на пути цифровизации ЖКХ и развития концепции «умного» города. Мы видим растущую потребность в таких решениях, а самое важное — интерес со стороны организаций. Устройства интернета вещей меняют повседневную жизнь, повышают ее качество и помогают улучшить экологическую обстановку городской среды. Сеть NB-IoT способна обеспечить бесперебойную работу передачи данных в труднодоступных местах и плотной городской застройке», — отметил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

«Умные» датчики способны работать в экстремальных погодных условиях — от 40 градусов мороза до 75 градусов жары. Корпус IoT-устройств изготовлен из ударопрочного материала, не боится воды и пыли. Сами приборы отличаются низким энергопотреблением и прослужат 6 лет без замены.