Министр спорта Румынии вел эфир в трусах и случайно выронил камеру. Но посмотрите на его реакцию

Источник материала: Tut.by

Министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе дал свой комментарий про открытие спортивных центров для телеканала Pro X. Строе провел онлайн-включение из дома, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Во время трансляции чиновник уронил камеру и случайно раскрыл, что вышел в эфир в рубашке и трусах.

Отметим, что министр нисколько не смутился во время инцидента, чего не скажешь о ведущем, который не сдержал улыбки.

