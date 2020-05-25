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Министр спорта Румынии вел эфир в трусах и случайно выронил камеру. Но посмотрите на его реакцию
Источник материала: Tut.by
Министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе дал свой комментарий про открытие спортивных центров для телеканала Pro X. Строе провел онлайн-включение из дома, но в какой-то момент что-то пошло не так.
Во время трансляции чиновник уронил камеру и случайно раскрыл, что вышел в эфир в рубашке и трусах.
Отметим, что министр нисколько не смутился во время инцидента, чего не скажешь о ведущем, который не сдержал улыбки.
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