Источник материала: Пинский Вестник

Инспекция МНС по г. Пинску информирует о принятии 18.11.2019 Советом Евразийской экономической комиссией решений: № 127 «О введении маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации», № 128 «О введении маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации», № 129 «О введении маркировки шин и покрышек пневматических резиновых новых средствами идентификации», № 130 «О введении маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации» (далее – решения), которые вступают в силу с 12.06.2020/ Решениями в том числе установлена возможность получения кодов маркировки российского образца субъектами хозяйствования других государств-членов Евразийского экономического союза, на территории которых такая маркировка не введена.

Справочно. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р введена маркировка ряда товарных групп:

- шины и покрышки пневматические резиновые новые – с 1 декабря 2019 г. (запрет на оборот немаркированной продукции – с 1 ноября 2020 г.);

- товары легкой промышленности – с 1 декабря 2019 г. (запрет на оборот немаркированной продукции – с 1 января 2021 г.);

- фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки – с 1 декабря 2019 г. (запрет на оборот немаркированной продукции – с 1 октября 2020 г.);

- духи и туалетная вода – с 1 декабря 2019 г. (запрет на оборот немаркированной продукции – с 1 октября 2020 г.).

По информации, представленной Министерством финансов, оператор национальной системы маркировки товаров (РУП «Издательство «Белбланкавыд») находится в высокой степени готовности к началу промышленной эксплуатации государственной автоматизированной системы «Электронный знак» в части выдачи кодов маркировки российского образца субъектам хозяйствования Республики Беларусь, осуществляющим экспорт в Российскую Федерацию товаров, в отношении которых приняты решения. При этом выдача кодов маркировки может осуществляться только с момента вступления решений в силу (с 12.06.2020).

Для заключения соответствующих договоров и осуществления иных организационно-технических мероприятий в целях подготовки к началу маркировки продукции заинтересованным можно обращаться в РУП «Издательство «Белбланкавыд».

ИМНС по г.Пинску