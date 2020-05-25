ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О введении маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации

25.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

Инспекция МНС по г. Пинску информирует о принятии 18.11.2019 Советом Евразийской экономической комиссией решений: № 127 «О введении маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации», № 128 «О введении маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации», № 129 «О введении маркировки шин и покрышек пневматических резиновых новых средствами идентификации», № 130 «О введении маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации» (далее – решения), которые вступают в силу с 12.06.2020/ Решениями в том числе установлена возможность получения кодов маркировки российского образца субъектами хозяйствования других государств-членов Евразийского экономического союза, на территории которых такая маркировка не введена.

Справочно. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р введена маркировка ряда товарных групп:

- шины и покрышки пневматические резиновые новые – с 1 декабря 2019 г. (запрет на оборот немаркированной продукции – с 1 ноября 2020 г.);

- товары легкой промышленности – с 1 декабря 2019 г. (запрет на оборот немаркированной продукции – с 1 января 2021 г.);

- фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки – с 1 декабря 2019 г. (запрет на оборот немаркированной продукции – с 1 октября 2020 г.);

- духи и туалетная вода – с 1 декабря 2019 г. (запрет на оборот немаркированной продукции – с 1 октября 2020 г.).

По информации, представленной Министерством финансов, оператор национальной системы маркировки товаров (РУП «Издательство «Белбланкавыд») находится в высокой степени готовности к началу промышленной эксплуатации государственной автоматизированной системы «Электронный знак» в части выдачи кодов маркировки российского образца субъектам хозяйствования Республики Беларусь, осуществляющим экспорт в Российскую Федерацию товаров, в отношении которых приняты решения. При этом выдача кодов маркировки может осуществляться только с момента вступления решений в силу (с 12.06.2020).

Для заключения соответствующих договоров и осуществления иных организационно-технических мероприятий в целях подготовки к началу маркировки продукции заинтересованным можно обращаться в РУП «Издательство «Белбланкавыд».

ИМНС по г.Пинску

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекция МНС по г. Пинску информирует о принятии 18.11.2019 Советом Евразийской экономической комиссией решений: № 127 «О введении маркировки товаров легкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр спорта Румынии вел эфир в трусах и случайно выронил камеру. Но посмотрите на его реакцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика