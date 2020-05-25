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В Германии работает необычный подпольный театр (ВИДЕО)

25.05.2020 12:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вместо сцены – парковка. Зрительный зал – салон автомобиля. В Германии работает в прямом смысле слова подпольный театр.

Труппа актеров играет пьесу на подземной автостоянке. Со зрителями – особый «дистанционный» контакт. Они наблюдают за происходящим в машинах за закрытыми окнами. В основе постановки – злободневные темы: карантин и изоляция общества.

Таким образом, актеры используют любую возможность, чтобы не ставить любимое дело на паузу.  

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Вместо сцены – парковка. Зрительный зал – салон автомобиля. В Германии работает в прямом смысле слова подпольный театр. Труппа актеров играет пьесу на подземной...
 
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