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В Германии работает необычный подпольный театр (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Вместо сцены – парковка. Зрительный зал – салон автомобиля. В Германии работает в прямом смысле слова подпольный театр.
Труппа актеров играет пьесу на подземной автостоянке. Со зрителями – особый «дистанционный» контакт. Они наблюдают за происходящим в машинах за закрытыми окнами. В основе постановки – злободневные темы: карантин и изоляция общества.
Таким образом, актеры используют любую возможность, чтобы не ставить любимое дело на паузу.
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Вместо сцены – парковка. Зрительный зал – салон автомобиля. В Германии работает в прямом смысле слова подпольный театр. Труппа актеров играет пьесу на подземной...
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