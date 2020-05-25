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На БелАЭС завершена приемка ядерного топлива

25.05.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: rosatom.ru

Как сообщили в «Росатоме», завершен этап входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок, ТВС) для начальной загрузки первого реактора энергоблока.

Входной контроль ядерного топлива проводили специалисты БелАЭС в присутствии представителей генподрядчика (Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом») и контролеров Госатомнадзора Беларуси.

В рамках приемки проверялась сопроводительная документация, внешнее состояние контейнеров, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам (пломб, специальных пломбирующих болтов и т.д.), проводился инструментальный контроль ТВС.

До начала загрузки в реактор энергоблока № 1 все ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.

 
 
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Как сообщили в «Росатоме», завершен этап входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок, ТВС) для начальной загрузки первого реактора энергоблока.
 
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