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А вы знали, что бутылочка с ароматизатором может поджечь авто? Вот как это происходит
Источник материала: Tut.by
В Латвии владелец авто повесил в салоне всем знакомую бутылочку с ароматизатором, но не ожидал, что она преподнесет ему крайне неприятный и опасный сюрприз. Парень оставил машину на улице, а когда вернулся, обнаружил, что в салоне едва не начался пожар. Посмотрите, как это произошло.
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В Латвии владелец авто столкнулся с неожиданной проблемой.
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