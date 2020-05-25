А вы знали, что бутылочка с ароматизатором может поджечь авто? Вот как это происходит

Источник материала: Tut.by

В Латвии владелец авто повесил в салоне всем знакомую бутылочку с ароматизатором, но не ожидал, что она преподнесет ему крайне неприятный и опасный сюрприз. Парень оставил машину на улице, а когда вернулся, обнаружил, что в салоне едва не начался пожар. Посмотрите, как это произошло.