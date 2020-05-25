ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С 25 мая по 5 июня движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар

25.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

С 25 мая по 5 июня движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).

Милиционеры, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Им разъяснят причины ДТП с участием детей и расскажут об их последствиях.
Во время акции водителям напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения Правил дорожного движения, а также необходимости личного примера безопасного поведения на дороге.
Также ГАИ проведет рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворов.
Для предупреждения травматизма несовершеннолетних во время спецмероприятия движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).

В. СИНИЦА, ст. госавтоинспектор ОГАИ Ивьевского РОВД.                                                                           

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 25 мая по 5 июня движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными...
 
Новости дня
Новости разные
 
А вы знали, что бутылочка с ароматизатором может поджечь авто? Вот как это происходит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика