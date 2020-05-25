Источник материала: Ивьевский край

С 25 мая по 5 июня движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).

Милиционеры, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Им разъяснят причины ДТП с участием детей и расскажут об их последствиях.

Во время акции водителям напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения Правил дорожного движения, а также необходимости личного примера безопасного поведения на дороге.

Также ГАИ проведет рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворов.

Для предупреждения травматизма несовершеннолетних во время спецмероприятия движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).

В. СИНИЦА, ст. госавтоинспектор ОГАИ Ивьевского РОВД.