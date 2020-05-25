«Горецкий вестник» – новые бонусы и еще больше партнеров

Источник материала: Горецкий вестник

Районная газета «Горецкий вестник» долгие годы является проверенным другом, вхожим в дома жителей нашего города и района. Сотни людей, подружившись с газетой, не расстаются с ней уже много лет. Среди давних и новых подписчиков есть читатели, которые внимательно отслеживают новости, анализируют авторские материалы, делятся информацией и советами с журналистами и, безусловно, уже выбрали для себя любимых репортеров. Общаясь с коллективом редакции, многие из вас говорят, что «Горецкий вестник» — это связь с миром новостей и событий страны, области, района. Поэтому каждый поклонник газеты ждет выхода очередного номера







В «Горецком вестнике» вы найдете все, что вам нужно

— «Районка» пишет о том, кто и что рядом с вами: о коллективах, родном городе и деревне, о близких, соседях и друзьях. Это всегда интересно!

— Газета готова прийти к вам на помощь: дать исчерпывающий ответ компетентного специалиста на любые вопросы, направить на реагирование сигнал о проблеме и помочь в ее решении.

— «Горецкий вестник» является официальным изданием местной власти. Все новости и события мы освещаем объективно, оперативно, тщательно проверяем информацию, подаем тему всесторонне, взвешенно и без «желтизны».

— Кроме того наше издание — надежный рекламный агент и помощник в бизнесе. Доступные расценки обеспечивают обилие рекламы и объявлений — всегда можно сориентироваться в мире купли-продажи и услуг, на рынке труда.

— Также газета дает прогноз погоды, анонсирует мероприятия, выставки, спортивные состязания, знакомит с молодоженами и новорожденными, публикует программу телевидения и много другой полезной информации.

Коллектив редакции всегда думает о своих читателях и к каждой подписной кампании готовит сюрпризы и бонусы.

«Горецкий Вестник» – старейшая газета города. Уже сто лет мы делимся с вами свежими новостями, рассказываем истории и помогаем решать местные проблемы. Больше всего на свете мы любим наших читателей и ценим их время. Поэтому теперь подписаться на нас можно не выходя из дома!