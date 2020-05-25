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«Горецкий вестник» – новые бонусы и еще больше партнеров

25.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Районная газета «Горецкий вестник» долгие годы является проверенным другом, вхожим в дома жителей нашего города и района. Сотни людей, подружившись с газетой, не расстаются с ней уже много лет. Среди давних и новых подписчиков есть читатели, которые внимательно отслеживают новости, анализируют авторские материалы, делятся информацией и советами с журналистами и, безусловно, уже выбрали для себя любимых репортеров. Общаясь с коллективом редакции, многие из вас говорят, что «Горецкий вестник» — это связь с миром новостей и событий страны, области, района. Поэтому каждый поклонник газеты ждет выхода очередного номера

 

«Горецкий вестник» – новые бонусы и еще больше партнеров

Вероника Марудина с сыном Марком и Татьяна Балицкая. Фото – Михаил Левцов

 

В «Горецком вестнике» вы найдете все, что вам нужно

— «Районка» пишет о том, кто и что рядом с вами: о коллективах, родном городе и деревне, о близких, соседях и друзьях. Это всегда интересно!
— Газета готова прийти к вам на помощь: дать исчерпывающий ответ компетентного специалиста на любые вопросы, направить на реагирование сигнал о проблеме и помочь в ее решении.
— «Горецкий вестник» является официальным изданием местной власти. Все новости и события мы освещаем объективно, оперативно, тщательно проверяем информацию, подаем тему всесторонне, взвешенно и без «желтизны».
— Кроме того наше издание — надежный рекламный агент и помощник в бизнесе. Доступные расценки обеспечивают обилие рекламы и объявлений — всегда можно сориентироваться в мире купли-продажи и услуг, на рынке труда.
— Также газета дает прогноз погоды, анонсирует мероприятия, выставки, спортивные состязания, знакомит с молодоженами и новорожденными, публикует программу телевидения и много другой полезной информации.

Коллектив редакции всегда думает о своих читателях и к каждой подписной кампании готовит сюрпризы и бонусы.

 

«Горецкий Вестник» – старейшая газета города.  Уже сто лет мы делимся с вами свежими новостями, рассказываем истории и помогаем решать местные проблемы. Больше всего на свете мы любим наших читателей и ценим их время. Поэтому теперь подписаться на нас можно не выходя из дома!

 

 

Оформить подписку проще некуда – сделайте это прямо сейчас в несколько кликов. А мы обещаем, что каждую среду и субботу свежий номер будет в вашем почтовом ящике.

 

Мы продляем действие дисконтной программы «Ловите скидки!»

 

Напомним дисконтная карта, позволяющая получить выгоду на товары и услуги от 3% до 15%, выдается при предъявлении квитанции за подписку на «Горецкий вестник» сразу на 6 месяцев.

Еще один весомый плюс подписаться сразу на полгода — очевидная выгода, которую вы получите, благодаря льготному индексу. Если вы хотите сэкономить, это точно для вас. Судите сами: цена подписки на полугодие, если разделять ее по кварталам или месяцам, составит 47,34 руб. А если подписаться сразу на полугодие — 41,97 руб. Воспользоваться индексом 63392 можно как при подписке на почте или у почтальона, так и через ЕРИП.

Чтобы вы не сомневались, что подружиться с газетой стоит минимум на 6 месяцев, для верных подписчиков мы сохраняем бонус в виде бесплатного поздравления или частного объявления.

Прежний льготный индекс для пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны также действует (на любой период).


 
Теги: Новости
 
 
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  Районная газета «Горецкий вестник» долгие годы является проверенным другом, вхожим в дома жителей нашего города и района. Сотни людей, подружившись с газетой, не...
 
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