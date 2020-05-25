Ученые нашли древний «рай» на Земле, который не хотели покидать ни люди, ни звери

Источник материала: Tut.by

Новое исследование описывает скрытую экосистему, которая когда-то была райским убежищем для жизни древних людей и животных. Это Палео-Агульская равнина (PAP) в Южной Африке. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Quaternary Science Reviews .



Как выглядела Палео-Агульская равнина 200 тысяч лет назад (слева) и как выглядит сейчас (справа). Фото: Erich Fisher

Палео-Агульская равнина сейчас затоплена океанскими водами у южно-африканского побережья. Но сотни тысяч лет назад она могла обеспечить богатую среду обитания для всех видов животных в ледниковые периоды, когда прибрежные воды отступали.

Палеонтологи стали изучать ландшафт на мысе Пиннакл Поинт возле современного города Мосселбай, и обнаружили там пещеры древних людей среди прибрежных скал — оказалось, что раньше на этом месте простиралась равнина с реками.

Исследователи проанализировали зубы древних травоядных антилоп, живших здесь приблизительно 150 000 лет назад, в поисках признаков изотопов углерода и кислорода, сохранившихся в зубной эмали, которые можно использовать в качестве индикатора миграций животных при жизни. Дело в том, что сезонные осадки влияют на типы растений, которые растут в восточной и западной зонах региона, и присутствие этих растений в рационе животных можно проследить путем анализа молекулярных изотопов, таких как углерод-13 и кислород-18. Гипотетически, различные соотношения изотопов, обнаруженные в зубной эмали животных, могут указывать на миграцию антилоп по мере смены сезонов.

Ученые изучили 39 экземпляров копытных, в том числе кости от антилопы гну, антилопы-прыгуна и бубала, и обнаружили, что все они, как мигрирующие, так и «оседлые», ели одну и ту же пищу при жизни. То есть, условия в незащищенном прибрежном регионе равнины были настолько процветающими, что даже мигрирующие животные решили остаться на месте.

Так как гостеприимные условия должны были привлечь животных, то, скорее всего, это место было богатым охотничьим угодьем для людей, живших в плейстоцене. В межледниковый период, когда побережье приближалось к пещерам, у людей были моллюски и другая морская добыча. А когда побережье расширялось во времена ледников, то охотники имели доступ к добыче на земле.

Соответствующие исследования показали, что люди процветали в этой области даже во время извержения супервулкана Тоба около 74 000 лет назад. Это не могло бы быть возможным без щедрых ресурсов на равнине, что позволило людям преодолеть даже ужасные трудности вулканической зимы.