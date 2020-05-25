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Проект «101 вопрос по безопасности» – новый этап
25.05.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
«Горецкий вестник» запустил
Викторина позволит не только проверить свои знания по ОБЖ, а самым эрудированным и оперативным из вас —
Попробуйте ответить на следующие тестовые вопросы викторины:
а) пользоваться оборудованными пляжами;
б) располагать информацией о безопасности выбранного для отдыха водоема;
в) перед совершением заплывов научиться отдыхать на воде;
г) правильно рассчитывать свои возможности во время плавания;
д) купаться поодиночке или на большом расстоянии друг от друга.
а) плывите против течения;
б) плывите по течению, направляясь по диагонали к ближайшему берегу;
в) увидев излучину, направляйтесь к ней, там течение будет слабее;
г) увидев излучину, избегайте ее, там течение будет сильнее.
а) после использования убирать электроприборы в шкаф;
б) хранить электроприборы в коробке с инструкцией;
в) содержать электроприборы в исправном состоянии;
г) пользоваться электроприборами в соответствии с инструкцией;
д) не оставлять без присмотра включенные электроприборы, если они не предусмотрены для круглосуточной работы.
а) углекислотным;
б) пенным;
в) жидкостным;
г) комбинированным;
д) порошковым;
е) аэрозольным.
а) звуки работающей техники;
б) лай собак;
в) птицы;
г) пчелы;
д) тропинка;
е) речка;
ж) следы зверей;
з) телеграфные столбы или высоковольтные линии.
а) не далее 10 метров от водного источника;
б) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна превышать основание костра на 6 метров;
в) место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега.
а) немедленно выдернуть шнур из розетки;
б) быстро накрыть прибор плотной тканью (коврик, плед и т.п.);
в) поливать его водой.
Непременное условие для участников, которые желают получить приз: быть подписчиком группы «Горецкого вестника» в Одноклассниках, ВКонтакте или Instagram.
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«Горецкий вестник» запустил проект «101 вопрос по безопасности». Организаторы — РОЧС, районная энергогазинспекция и ПУ «Горкигаз». Викторина позволит не только...
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