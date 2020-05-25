Проект «101 вопрос по безопасности» – новый этап

Источник материала: Горецкий вестник

«Горецкий вестник» запустил проект «101 вопрос по безопасности» . Организаторы — РОЧС, районная энергогазинспекция и ПУ «Горкигаз».

Викторина позволит не только проверить свои знания по ОБЖ, а самым эрудированным и оперативным из вас — получить презент . Подарок от организаторов вручат тому, кто первым пришлет правильные ответы на вопросы. SMS-сообщение или письмо в Viber нужно отправлять по телефону 8-029-746-06-04 (МТС).

Попробуйте ответить на следующие тестовые вопросы викторины:

Во избежание несчастных случаев на воде необходимо:

а) пользоваться оборудованными пляжами;

б) располагать информацией о безопасности выбранного для отдыха водоема;

в) перед совершением заплывов научиться отдыхать на воде;

г) правильно рассчитывать свои возможности во время плавания;

д) купаться поодиночке или на большом расстоянии друг от друга.

Если вас подхватило сильное течение:

а) плывите против течения;

б) плывите по течению, направляясь по диагонали к ближайшему берегу;

в) увидев излучину, направляйтесь к ней, там течение будет слабее;

г) увидев излучину, избегайте ее, там течение будет сильнее.

Во избежание пожаров от электроприборов необходимо:

а) после использования убирать электроприборы в шкаф;

б) хранить электроприборы в коробке с инструкцией;

в) содержать электроприборы в исправном состоянии;

г) пользоваться электроприборами в соответствии с инструкцией;

д) не оставлять без присмотра включенные электроприборы, если они не предусмотрены для круглосуточной работы.

Какими огнетушителями можно потушить горящий электроприбор?

а) углекислотным;

б) пенным;

в) жидкостным;

г) комбинированным;

д) порошковым;

е) аэрозольным.

Что может помочь выйти к людям, если потерялся в лесу?

а) звуки работающей техники;

б) лай собак;

в) птицы;

г) пчелы;

д) тропинка;

е) речка;

ж) следы зверей;

з) телеграфные столбы или высоковольтные линии.

Каким должно быть место для разведения костра:

а) не далее 10 метров от водного источника;

б) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна превышать основание костра на 6 метров;

в) место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега.

Если загорелся телевизор или компьютер, необходимо:

а) немедленно выдернуть шнур из розетки;

б) быстро накрыть прибор плотной тканью (коврик, плед и т.п.);

в) поливать его водой.

Непременное условие для участников, которые желают получить приз: быть подписчиком группы «Горецкого вестника» в Одноклассниках, ВКонтакте или Instagram.