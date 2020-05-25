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Знакомство школьников с писателями

25.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В средней школе № 1 г. Несвижа состоялась встреча с членом Минского литературного объединения «Пламя», Международной ассоциации писателей и публицистов Зоей Кулик и членом литературного объединения «Вясёлка» Николаем  Майсюком.

Встреча прошла очень интересно, в теплой и дружеской обстановке. Гости рассказали учащимся о своем творчестве. Зоя Николаевна подарила библиотеке свои книги.

Учащиеся порадовали присутствующих и гостей небольшим концертом. В свою очередь с песней «Звёздочка и месяц» выступили  гости — дуэт Л.Н. Ясевич и  Н.П. Майсюк. Их выступление не оставило равнодушным никого в зале.

Во время творческой встречи был проведен конкурс чтецов среди учащихся 5 — 11 классов «Весенняя капель». Оценивать участников конкурса было приглашено компетентное жюри: Николай Майсюк, библиотекарь районного учебно-методического кабинета Ирина Колоскова, заведующий районным центром народного творчества Юлия Ивашко, библиотекарь Сейловичской  интегрированной сельской библиотеки Людмила Ясевич и председатель жюри Зоя Кулик. Лучшие чтецы были награждены грамотами.

Ольга ЖУК, заведующий библиотекой  СШ № 1 г. Несвижа.


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В средней школе № 1 г. Несвижа состоялась встреча с членом Минского литературного объединения «Пламя», Международной ассоциации писателей и публицистов
 
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